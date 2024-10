Jakub i Paulina Rzeźniczakowie w lutym tego roku powitali na świecie Antoninę. Celebryci chętnie dzielą się zdjęciami córki w sieci i relacjonują swoje prywatne życie. Starają się też być świadomymi rodzicami. Ostatnio wzięli udział w lekcji udzielania pierwszej pomocy. Internauci zauważyli, że to bardzo wzruszyło Paulinę.

Rzeźniczakowie na lekcji pierwszej pomocy. Paulina bardzo się wzruszyła

Na Instagramie Jakuba Rzeźniczaka pojawiła się seria zdjęć. Widzimy na nich małżonków wraz z ratownikiem medycznym. "Dzisiaj dzięki Wojtkowi mogliśmy dowiedzieć się wielu ważnych zachowań odnośnie pierwszej pomocy. Polecamy to z całego serca, nie tylko rodzicom, ale każdemu. Nigdy nie wiadomo kiedy taka wiedza może uratować komuś życie" - czytamy. Internauci zauważyli, że na opublikowanych nagraniach Paulina Rzeźniczak jest bardzo wzruszona. "Paulina, dlaczego jesteś tak wzruszona?", "Paulina, płaczesz?" - dopytywali w komentarzach. "To ważny temat i po nauce praktycznej jeszcze bardziej uświadomiłam sobie, jak ważna jest pierwsza pomoc i że to od nas, zwykłego człowieka, będzie zależeć, czy ktoś będzie żył bądź nie" - odpowiedziała Paulina Rzeźniczak. Wielu internautów doceniło jednak, że Rzeźniczakowie zabrali głos w ważnej sprawie. "Brawo. Każdy rodzic powinien przejść kurs pierwszej pomocy. Mam nadzieję, że nigdy nie będziecie musieli użyć tej wiedzy", "Jeju jakie to mega ważne, mega popieram", "To jest bardzo cenna wiedza. Ja niestety musiałam praktykować na moich synach. Nikomu nie życzę tego koszmaru" - pisali w komentarzach.

Jakub Rzeźniczak wybrał się w podróż. "Pierwsza taka rozłąka odkąd jest Antosia"

Okazuje się, że parę czeka też teraz rozłąka. Na InstaStories Pauliny Rzeźniczak możemy dostrzec zdjęcie jej męża z walizkami na lotnisku. Z późniejszych relacji wynika, że to pierwsza, długa rozłąka małżonków po narodzinach córki. Możemy się tylko domyślać, że chodzi tu o obowiązki zawodowe. - Smutno nam trochę, ale cieszymy się i trzymamy kciuki. To pierwsza taka rozłąka długa odkąd jest Antosia. W sumie wcześniej mieliśmy jedną taką, dłuższą - wyznała Paulina Rzeźniczak.