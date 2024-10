Sandra Hajduk żegna bliską osobę. Wpis ściska za serce. "Odezwij się"

Sandra Hajduk przeżywa bardzo trudny moment, o czym poinformowała na Instagramie. Odeszła przyjaciółka prezenterki TVN, którą przed laty poznała w pracy. Hajduk w poruszającym wpisie nie tylko wspomniała o bliskiej osobie, ale też zaapelowała do fanów. "Nie odkładajcie ważnych ludzi na później" - napisała.

Sandra Hajduk żegna przyjaciółkę. Jej słowa poruszają

Sandra Hajduk zaczęła post od wspomnienia, że ona i jej przyjaciółka trafiły do tej samej firmy w tym samym czasie. Z rekrutacji wracały jedną taksówką. "W tę samą stronę. Później okazało sie, że w wielu sprawach patrzymy 'w tę samą stronę'" - pisze poruszona. Wspomniała także, że zawsze mogła na nią liczyć, nawet w najbardziej stresujących sytuacjach.

Prezenterka wyjawiła też jedną z ostatnich wiadomości, którą dostała od przyjaciółki. Były to słowa wsparcia po festiwalu w Sopocie, który współprowadziła Hajduk. "Wspierałaś mnie nawet na odległość, nawet wtedy, kiedy znowu nie miałam czasu się spotkać, bo przecież 'napięty grafik'" - wspomina. Sandra Hajduk wpis zakończyła niezwykle wzruszającym wyznaniem. Okazuje się, że z przyjaciółką była umówiona na kawę w dniu, w którym napisała słowa o jej odejściu. "Weź się odezwij, bo nie wiem, gdzie czekać. Wpadnij na tę cholerną kawę, proszę" - napisała.

W komentarzach pojawiły się słowa wsparcia dla Sandry Hajduk

Wpis Sandry Hajduk poruszył jej znajomych i fanów. W szczególności osoby, które miały okazję poznać żegnaną przez prezenterkę przyjaciółkę i także nie mogą uwierzyć, że odeszła. W komentarzach przekazały wyrazy współczucia. "Ale jak to?! Przecież cztery miesiące temu z nią gadałam w mojej ostatniej pracy", "A ja, z obiema z was podpisywałam wtedy papiery. Wielki szok, ogromna strata", "Nie mogę uwierzyć. Strasznie mi przykro" - piszą w komentarzach. Pod postem Sandry Hajduk odezwał się także Qczaj, który nawiązał do niedawnego wpisu w mediach społecznościowych. "Widziałem wasz wspólny post jakiś czas temu i pomyślałem: jak dobrze, że ma takie osoby jak ty. Ukochuję cię w tym bólu i ciężkim czasie" - napisał.