Małgorzata Kożuchowska nigdy nie ukrywała, że wywodzi się z katolickiej rodziny i religia to ważny aspekt jej życia. W nowym wywiadzie aktorka rozwinęła temat i zapytana zdradziła, co tak właściwie jej zawdzięcza. Okazuje się, że niemało rzeczy. - Wiara daje mi siłę i trzyma mnie w ryzach. Mam kręgosłup moralny, ale często jest ona taką zwykłą pomocą w codzienności. Kiedy mam gorszy dzień, ale nie tylko, to wiem, że jest ktoś, kto czuwa. Nawet jeżeli czegoś nie rozumiem, albo po ludzku coś mi się nie podoba czy jest mi z czymś ciężko, to chcę wierzyć, że to ma sens, o którym może się za chwilę przekonam - wyznała aktorka w rozmowie z Jastrząb Post.

Małgorzata Kożuchowska zabierze syna na pielgrzymkę?

Małgorzata Kożuchowska ma za sobą kilka pielgrzymek. Aktorka trzykrotnie pokonała trasę z Torunia do Częstochowy. Chociaż za każdym razem miała zakwasy i w pewnym momencie czuła się bardzo zmęczona, nawet przez myśl jej nie przeszło, by chociaż kawałek podjechać na Jasną Górę autem. - To był punkt honoru przejść całość i móc powiedzieć, że w stu procentach wykonałam zadanie, którego się podjęłam - mówiła w "Twoim stylu". - To były niezwykłe wzruszenia i poczucie satysfakcji, że dałam radę - dodała z dumą artystka i zdradziła, że wszystkie pielgrzymki odbyła w ważnych dla siebie intencjach. - Wierzę w słowa: "Proście, a będzie wam dane" - zaznaczyła. Czy kiedyś wyruszy w kolejną pielgrzymkę, tym razem ze swoim synem? - Nie wiem, nie zastanawiałam się nad tym - wyznała teraz krótko w rozmowie z Jastrząb Post.

Ojciec Kożuchowskiej wykładał na uczelni Rydzyka

Małgorzata Kożuchowska wychowywała się w Toruniu. Ojciec gwiazdy jest doktorem nauk pedagogicznych. Związany był z Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej, gdzie zasiadał w radzie uczelni, a także wykładał ekologię i pedagogikę. Założycielem uczelni jest Tadeusz Rydzyk. Współpracował także z radiem Maryja, gdzie prowadził audycję "Porady ekologa". Ponoć przez działalność ojca gwiazda musiała w przeszłości mierzyć się z nieprzychylnymi komentarzami. Zawsze miała z nim jednak świetny kontakt. "Kochany tato, dzisiaj chciałabym ci podziękować za to, że zawsze byłeś dla mnie wzorem do naśladowania. Twoje wartości, pasja, uczciwość i pracowitość są dla mnie drogowskazem każdego dnia. A twoje rady, mądrość i doświadczenie - w trudnych chwilach - oazą spokoju i siły. Niech ten dzień będzie pełen uśmiechów, radości i niezapomnianych chwil wśród tych, których kochasz" - pisała w 2023 roku z okazji Dnia Ojca.