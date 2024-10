Klara Lewandowska ma już siedem lat. Lewa pokazała jej twarz. Do kogo jest podobna?

Anna Lewandowska na dobre zadomowiła się w Barcelonie. Kilka dni temu brylowała na evencie hiszpańskiego magazynu "Woman Sport", a we wtorek na swoim Instagramie pokazała, jak bawi się na plaży w towarzystwie córki Klary. Zaskakujące, co uchwyciła.

Zobacz wideo Klara Lewandowska bawi się na plaży. Lewandowska wszystko nagrała

Lewandowska bawi się na plaży. Pokazała twarz córki

Na Instagramie Anny Lewandowskiej często możemy zobaczyć, jak trenerka spędza czas wolny z córkami. Wygląda na to, że hiszpańska plaża należy do jednej z ulubionych form rozrywki dla całej trójki. Tuż przed wtorkowym meczem FC Barcelony, w której gra jej mąż, trenerka na InstaStories opublikowała nagranie. Widzimy na nim starszą z córek sportowców, Klarę, która ochoczo bawi się w morzu (ujęcia z filmu zobaczysz w naszej galerii). Żona piłkarza zdołała nawet wyraźnie uchwycić twarz Klary, kiedy ta wracała do mamy, uciekając przed wzburzoną falą. Siedmiolatka najwidoczniej uwielbia spędzać czas na świeżym powietrzu.

Anna Lewandowska od zawsze dba o prywatność swojej rodziny, a córki popularnych rodziców rzadko pojawiają się w ich towarzystwie podczas wielkich wyjść. Sensację wzbudził natomiast fakt, kiedy latem tego roku Klara i Laura wyszły na murawę wraz z tatą podczas meczu Polski z Turcją. W jednym z wywiadów Lewandowska wyjaśniła, dlaczego stroni od ujawniania wizerunku Klary. Zwróciła uwagę na bezpieczeństwo. - Chcę jej zaoszczędzić okrutnych komentarzy w internecie. Tego boję się najbardziej: ocen. I wszystkiego innego, co w przyszłości będzie mogła przeczytać - wyznała trenerka.

Kolejny sukces Lewandowskiej. Na okładce jest razem ze Szczęsnym

Anna Lewandowska od dwóch lat mieszka w Hiszpanii wraz z mężem i córkami. W tym czasie trenerce udało się tam założyć kolejny biznes (szkoła tańca w Barcelonie), co przełożyło się na sukcesy. Kilka dni temu żona Roberta Lewandowskiego pojawiła się prestiżowym evencie "Woman Sport", podczas którego odebrała statuetkę. Polce przyznano statuetkę dla "kobiety przedsiębiorczej". "Ta nagroda jest nie tylko zaszczytem, jak i motywacją do dalszego rozwoju i ciężkiej pracy" - napisała na Instagramie. Dzień później laureatka znalazła się na okładce dziennika "SPORT".