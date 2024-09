28 września w Warszawie odbył się koncert "Roztańczony PGE Narodowy". Wydarzenie emitowane przez telewizję Polsat poprowadzili Maciej Kurzajewski, Paulina Sykut-Jeżyna oraz Aleksander Sikora. Na scenie Stadionu Narodowego pojawiło się wiele gwiazd, które wcześniej dumnie pozowały fotoreporterom do zdjęć na ściance. Zobaczcie, jak się prezentowały.

"Roztańczony PGE Nardowy". Doda w odważnej kreacji. Przyćmiła ją Natasza Urbańska?

Doda lubi przyciągać i tym razem również nie zawiodła. Piosenkarka pojawiła się na wydarzeniu jak zawsze w ciekawej i odważnej stylizacja. Celebrytka szalała na scenie w kusej sukience z wiązanym dekoltem w stylu gorsetu. Zarzuciła na siebie koszulę sygnowaną magazynem założonym przez Hugh Hefnera. Uwagę przykuwały także buty Rabczewskiej - białe, wysokie, wiązane kozaki na szpilkach. Doda wystąpiła w krótkiej, jasnej peruce. Następnie się przebrała. Dłużna nie pozostała jej Natasza Urbańska, która również postanowiła zaszaleć. Wybrała srebrną, błyszczącą sukienkę w duże oczka. Piosenkarka dopasowała do tego wysokie ponad kolano, białe kozaki. Urbańska nie żałowała sobie czarnych pierścionków.

"Roztańczony PGE Nardowy". Blanka w szortach. Sławomir i Kajra świecą z daleka. Stachursky poszedł w ich ślady

Na koncercie Polsatu wystąpiła także reprezentantka Polski na Eurowizji w 2023 roku - Blanka Stajkow. Gwiazda wybrała kuse spodenki w tygrysi wzór. Do tego dopasowała brązowy top, jasne kowbojki i białe rękawiczki bez palców. Całość uzupełniła okularami przeciwsłonecznymi. Sławomir pojawił się z Kajrą. Oboje było widać z daleka. Piosenkarz postawił na czarną koszulę i spodnie, ale to bordowa, błyszcząca marynarka przyciągała uwagę. Jego żona również postawiła na ten styl. Kajra prezentowała się w długiej, czerwonej sukni z cekinów, w typie syrenki. Stachursky również postanowił się wyróżnić. Wyruszył na ściankę w dość prostej stylizacji. Ciemne, szerokie spodnie w tym samym kolorze co krótka marynarka oraz szary T-shirt. Nie chciał jednak pozostać niezauważony. Założył błyszczący kapelusz, którym dopełnił ubiór.