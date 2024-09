Małgorzata Rozenek-Majdan doczepia włosy u profesjonalistów. Taki proces jest trochę czasochłonny i kosztowny, ale za to skutkuje spektakularnym efektem. Ostatnio salon, który odwiedza celebrytka, ujawnił cenę tego zabiegu. Spójrzcie tylko na tę kwotę.

Małgorzata Rozenek-Majdan musiała się wykosztować w związku z nowymi włosami. Takie pasma to luksus

Wielu sądzi, że żona Radosława Majdana w dłuższych włosach wygląda młodo i promiennie. Sama zainteresowana postawiła na naturalny, ciemny blond, który nie odcina się od jej prawdziwych włosów. Rozenek-Majdan jest bardzo zadowolona z przedłużanych pasm. Może je stylizować na wiele sposobów, w czym zresztą pomaga jej stylistka. Salon, który odwiedza celebrytka, ujawnił, że zdecydowała się ona na 200 gramów włosów, co kosztuje 6,6 tys. zł. To jednak nie koniec kosztów - płaci się dodatkowo za podtrzymanie tego spektakularnego efektu. Co cztery miesiące należy wydać w tym celu 400 zł. Takie pasma wymagają również specjalistycznej szczotki, która kosztuje 79 zł. W ciągu roku zapłacimy zatem za "włosy na Rozenek-Majdan" 9 tys. 379 zł.

Małgorzata Rozenek-Majdan wydaje nie tylko na włosy, ale i na medycynę estetyczną. Co mówi o poprawkach twarzy?

Aktywistka, przedsiębiorczyni i stała bywalczyni czerwonego dywanu dba o swój wygląd w sposób perfekcyjny. Zawsze ma idealnie ułożone włosy, delikatny makijaż i stosowną kreację. Wprowadziła pewien czas temu kilka zmian w wyglądzie twarzy, czemu absolutnie nie zaprzecza. - Miałam opadającą powiekę. Mam to genetycznie i kobiety w mojej rodzinie też, ale są na to sposoby. Jak widać, już mi nie opada. Wprowadziłam wiele ulepszeń w swoje życie, nie tylko w aspektach wizualnych - wyznała Pomponikowi. W rozmowie z ShowNews.pl Rozenek-Majdan ujawniła ponadto swój stosunek do ingerencji w wygląd. - Ja nie mam takiego czegoś, że nie akceptuję siebie z jakiegoś powodu, z wyglądu albo nie z wyglądu. Ja widzę w tym przyczynek do zmian, znaczy zawsze mi się wydaje, że jeżeli masz ochotę coś zmienić, to warto to robić, ale to nie wynika z braku akceptacji, czy nie? To jest chęć rozwoju. Dokładnie ta sama chęć rozwoju rozwija mnie na innych polach, więc mam wrażenie, że wszyscy rozkminiają to dużo bardziej niż ja, tak naprawdę ja po prostu robię swoje - wyznała.