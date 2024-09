Anna Lewandowska dnia urodzin nie może spędzić z mężem. Jak wiadomo, Robert Lewandowski przebywa na zgrupowaniu reprezentacji Polski. Nie zapomniał jednak o żonie i złożył jej urocze życzenia za pośrednictwem Instagrama. Nie szczędził przy tym żonie komplementów. Trenerka 7 września skończyła 36 lat. Sama zdobyła się na przemyślenia w mediach społecznościowych. Jej wielką pasją są podróże, dlatego dzień urodzin spędza na wycieczce w Indonezji. Mogła liczyć nie tylko na pamięć męża, ale i znajomych. Wśród ogromnej liczby życzeń pojawiły się i ciepłe słowa od tancerza, z którym Lewa tańczyła bachatę. Ależ mu odpisała!

TEN tancerz złożył życzenia Lewandowskiej. Tak ją nazwał!

Anna Lewandowska z powodzeniem spełnia się w macierzyństwie i biznesie. Do tego ma czas na realizowanie pasji. Jedną z nich, oprócz podróżowania, jest bachata. Żona Roberta Lewandowskiego stosunkowo niedawno rozkochała się w tańcu pochodzącym z Karaibów. Od czasu do czasu prezentuje swoje umiejętności w mediach. Ciągle się uczy i robi postępy. Mimo to wśród głosów wsparcia przejawiają się i krytyczne komentarze. Trenerka zdaje się nimi nie przejmować i robi swoje. Jakiś czas temu było głośno o jej tańcu razem z profesjonalnym tancerzem z Hiszpanii. Trenerka zaprezentowała gorące ruchy w parze z Mathiasem Fontem. Wówczas zaczęły pojawiać się plotki, jakoby miało ich coś łączyć. Szybko wyszło jednak na jaw, że mężczyzna jest współpracownikiem trenerki, a ta regularnie z nim tańczy. Lewandowska niebawem rusza z butikowym studiem treningowym, zlokalizowanym w centrum Barcelony, gdzie sama również będzie prowadzić treningi, ale zatrudnia i innych trenerów.

Mathias pamiętał o urodzinach trenerki i zamieścił na InstaStories zdjęcie z Anną. Nie zabrakło życzeń, w których podkreślił, że ta jej jego przyjaciółką. Dodał emotikonę buziaka. Trenerka nie pozostała mu dłużna i podziękowała za pamięć i życzenia. Wystarczyły jej dwie emotikony - dłoni złożonych w symbol serca i gest podniesionego kciuka i małego palca, który oznacza serdeczne pozdrowienie.

TEN tancerz złożył życzenia Lewandowskiej. Tak ją nazwał! TEN tancerz złożył życzenia Lewandowskiej. Tak ją nazwał! Fot. Instagram/ annalewandowska

