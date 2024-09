Książę William, jak na prawdziwego członka brytyjskiej rodziny królewskiej przystało, raczej nie eksperymentuje z wyglądem. Stawia na naturalność, sprawdzone stylizacje i brak ingerencji w wygląd. Nie robi nic nawet ze swoją postępującą łysiną, co zdaniem niektórych akurat powinien zrobić. W zeszłym miesiącu zaskoczył jednak wszystkich, prezentując się światu w nieznanym dotąd wydaniu. Na nagraniu z żoną pokazał się w kilkudniowym zaroście. Na tym się jednak nie skończyło. W czwartek w jeszcze większej brodzie przyłapano go w Saatchi Gallery w Londynie, gdzie podziwiał wystawę na temat bezdomności.

William zapuścił brodę. Co chce przekazać światu? Ekspert nie ma wątpliwości

Postanowiliśmy zapytać eksperta od wizerunku, co to może oznaczać. Jak się okazuje - opcje są dwie. Albo po prostu chce mieć bardziej "charakterny" wizerunek, albo chce brodą odwrócić uwagę od czegoś naprawdę istotnego, co dzieje się w rodzinie królewskiej. - Możliwe, że chce być w ocenie innych osób bardziej "męski", bardziej charyzmatyczny, może po prostu chce przykuć uwagę, pytanie, co poprzez przykucie uwagi chce osiągnąć, albo co chce schować. Może chcieć ukryć kwestie związane z funkcjonowaniem, z rodziną. Możliwe, że chce odwrócić uwagę od wydarzeń, które mogą wkrótce nastąpić, albo które już nastąpiły, a społeczeństwo skupia się na zaroście i o tym dyskutuje - powiedział w rozmowie z naszą reporterką Karoliną Sobocińską ekspert od wizerunku, Sebastian Drobczyński.

William w brodzie. Internauci są podzieleni

Księciu Williamowi ewidentnie podoba się nowy wizerunek, skoro postanowił przez dłuższy czas nie używać golarki. Internauci nie są jednak tak rozentuzjazmowani. Choć jedni uważają, że książę w brodzie wygląda jak przystojniak i piszą: "Ale przystojniak"; "Broda wygląda świetnie"; "Wygląda lepiej", tak inni uważają, że taka broda to gwarantowany niechlujny look.

Nie jestem przekonana co do brody. Wolę go ogolonego; On wcale nie wygląda dobrze w brodzie; Wygląda niechlujnie; Szczerze mówiąc, nie podoba mi się z brodą. Powiedzą, że naśladuje swojego brata, a ja nienawidzę wszystkiego, co jest związane z Sussexami

- komentują.

