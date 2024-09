Do niedawna niewielu wiedziało o istnieniu Caroline Derpieński, ale celebrytka szturmem podbiła polski show-biznes. 22-latka chętnie chwali się wystawnym życiem, jakie prowadzi u boku ukochanego. W rozmowie z dziennikarką Plotka, Karoliną Sobocińską, influencerka odniosła się do kontrowersyjnego do dziś w Polsce tematu 800 plus. Czy według niej zamożne osoby powinny pobierać świadczenie?

Zobacz wideo Czy osoby zamożne powinny pobierać 800+? Derpieński: Ciężki temat

Caroline Derpieński o pobieraniu 800+ przez zamożne osoby

Obecnie na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia w Polsce przypada świadczenie 800 plus. Mogą je pobierać wszyscy - nieważne jaki wykazują dochód. Reporterka Plotka postanowiła poruszyć ten temat z Caroline Derpieński, która choć swoich dzieci nie ma, często wypowiada się o finansach. Czy według celebrytki bogate osoby powinny pobierać pieniądze od państwa? "Zależy co jest dla kogo byciem zamożnym w Polsce. Oto jest pytanie". Dziennikarka doprecyzowała, że chodzi o osoby takie jak właśnie Derpieński czy Lewandowscy. - No to nie powinni. Albo powinni i od razu oficjalnie oddawać na schronisko - uznała celebrytka. Reporterka postanowiła zapytać o osoby z klasy średniej. Przykładem była rodzina, której dochód na miesiąc wynosi 20 tysięcy złotych.

Nie powinna. Jak jest już w tej klasie średniej w takiej Warszawie... nie wiem, to jest ciężki temat. Myślę, że tacy (ludzie - przyp. red.) powinni też charytatywnie oddać

- uznała w rozmowie z Plotkiem Derpieński.

Co Caroline Derpieński sądzi o Lewandowskich?

Anna i Robert Lewandowscy od lat są jedną z najgorętszych par polskiego show-biznesu, choć często muszą mierzyć się z nieprzychylnymi komentarzami na swój temat. Para ma spore zasięgi w sieci - piłkarza obserwuje 35,6 miliona użytkowników, a jego żonę 5,6 miliona. Derpieński może pochwalić się dziesięcioma milionami obserwatorów. Reporterka Plotka zapytała celebrytkę, dlaczego Lewandowscy są tak w Polsce hejtowani? - Oni mnie nie lubią - uznała. - Bo ja ich zawsze przeganiam w zasięgach - dodała, wyjaśniając. Nasza dziennikarka postanowiła drążyć temat, pytając, dlaczego Derpieński tak sądzi. - No wiesz, po prostu konkurencji się nie lubi. Ja tam do nich nic nie mam - stwierdziła. Zaznaczyła jednak, że Lewandowscy nigdy nie dali jej odczuć tego, że nie pałają do niej sympatią.