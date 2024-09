Pod Poznaniem doszło do ogromnej tragedii. Jak przekazała "Wyborcza", w domu w Będlewie policja znalazła dwa ciała. Informację przekazał rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak. Według wstępnych ustaleń, zwłoki należą do Sławomira L. oraz jego żony. Mężczyzna, znany pod pseudonimem "Klakson", miał jakiś czas temu opuścić areszt. Miał postawiony zarzut udziału w handlu narkotykami. Jego żona była znana z programu "Top Model". "Prawdopodobnie mamy do czynienia z zabójstwem, po którym sprawca odebrał sobie życie" - czytamy w "Wyborczej".

Tragedia pod Poznaniem. Nie żyje uczestniczka "Top Model" i jej mąż

Jak potwierdziła "Wyborcza", policja znalazła dwa ciała z ranami postrzałowymi. Zwłoki znajdowały się w kuchni domu jednorodzinnego. Jak udało się ustalić, posiadłość była zamknięta od wewnątrz. Odpowiednie służby znalazły na miejscu rewolwer. Według poznańskiej wyborczej.pl, policja została powiadomiona przez członków rodziny. Bliscy od kilku dni nie mieli kontaktu ze zmarłymi.

Śledztwo jest na wstępnym etapie, ale pierwsze ustalenia wskazują, że mamy do czynienia z rodzinną tragedią

- czytamy na portalu poznan.wyborcza.pl. Rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak podkreślił, że ciała zostały znalezione w niedzielę 1 września w godzinach wieczornych. "(Zwłoki) są w stanie rozkładu. Będziemy ustalać czas i przyczynę zgonów. Wyjaśniamy, co się wydarzyło" - dodał rzecznik.

Nie żyją dwie osoby. Odpowiednie służby ustalają, co dokładnie stało się pod Poznaniem

Policja została powiadomiona o zaistniałej sytuacji około godziny 18:00. Bliscy nie byli w stanie skontaktować się z kobietą i mężczyzną. Odpowiednie służby potwierdziły, że tak wyglądał przebieg zdarzeń. Dokładają wszelkich starań, aby ustalić, co dokładnie się stało. "Śledztwo jest na wstępnym etapie, policjanci na miejscu pracowali pod nadzorem Prokuratora, zabezpieczyliśmy ślady, będziemy teraz ustalać czas i przyczynę zgonów. Wyjaśniamy także, co się wydarzyło" - poinformowała poznańska policja.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem, pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym: 800-70-2222

Telefon zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111

Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych: 116 123

Pod tym linkiem znajdziesz więcej informacji, jak pomóc sobie lub innym, oraz kontakty do organizacji pomagających osobom w kryzysie i ich bliskim.

Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej, zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.

Potrzebujesz pomocy?

Doświadczasz przemocy domowej? Szukasz pomocy? Możesz zgłosić się na przykład do Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Bezpłatna infolinia czynna jest całodobowo pod numerem telefonu 800 12 00 02. Więcej informacji znajdziesz na tej stronie.

Jeśli występuje zagrożenie życia - dzwoń na numer alarmowy 112.