Robert Lewandowski to jeden z najpopularniejszych piłkarzy na całym świecie. Jakiś czas temu sportowiec przeprowadził się z całą rodziną do Hiszpanii. "Jesteśmy tu bardzo szczęśliwi. Przyjęto nas tutaj naprawdę cudownie. Katalończycy są bardzo otwarci, sympatyczni i pomocni" - pisała jakiś czas temu Anna Lewandowska w mediach społecznościowych. Mimo że piłkarz większość czasu spędza w Hiszpanii, to nie zapomina o Polsce. Ostatnio przyjechał do ojczyzny. Miał ku temu wyjątkowy powód, ponieważ przyznano mu pewne odznaczenie.

Robert Lewandowski otrzymał Order Uśmiechu. "Najcenniejsze wyróżnienie"

30 kwietnia 2022 roku ogłoszono, że Robert Lewandowski dołączył do grona Dam i Kawalerów Orderu Uśmiechu. To odznaczenie nadawane osobom, których działalność jest wyjątkowa i przynosi najwięcej radości dzieciom. Dwa lata później sportowiec pojawił się na uroczystości wręczenia Orderu Uśmiechu. Ceremonia była połączona z obchodami 65-lecia Uczniowskiego Klubu Sportowego Varsovia, w którym Robert Lewandowski występował w przeszłości. Piłkarz zaprezentował się na scenie w szarym garniturze i nie krył uśmiechu, gdy odbierał order. - To chyba najcenniejsze wyróżnienie - mówił zadowolony Robert Lewandowski. W tej wyjątkowej chwili towarzyszyła mu mama, która chwyciła za telefon i fotografowała swojego syna. Przez większość czasu uśmiech nie schodził im z twarzy. Chcecie zobaczyć więcej zdjęć Roberta Lewandowskiego z tego wydarzenia? Zajrzyjcie do galerii na górze strony.

Robert Lewandowski Fot. KAPiF.pl

Robert Lewandowski musiał wypić sok z cytryny. Nie on jedyny

Podczas uroczystości na Roberta Lewandowskiego czekało jedno zadanie. Piłkarz FC Barcelony musiał wypić na oczach wszystkich wyciskany przez dzieci sok z cytryny i się uśmiechnąć. W przeszłości zrobili to także inni laureaci. Order Uśmiechu trafił m.in. do Jerzego Stuhra, Jana Pawła II, Roberta Janowskiego, Jakuba Błaszczykowskiego oraz Ireny Santor.