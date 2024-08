W przypadku tej dwójki można mówić o miłości od pierwszego wejrzenia. Wybrzmiało to wielokrotnie w wywiadach udzielanych przez Mgleja i Węgiel. "Żadne z nas tego nie planowało, po prostu zaiskrzyło. Roksana okazała się niesamowicie ciepłą, wrażliwą, empatyczną, dojrzałą osobą i tak rozpłynąłem się" - mogliśmy dowiedzieć się z dawnej rozmowy męża artystki dla Świata Gwiazd. Już oficjalnie wybrzmiało, że zakochani są małżeństwem. Niektórzy mogą mieć jednak wątpliwości, co do daty zawarcia związku. Sami spójrzcie.

Zobacz wideo Mglej ujawnia kulisy odejścia z sieci. Wspomniał o aferze z eks

Roksana Węgiel i Kevin Mglej po weselu. Coś tu się nie zgadza

Na Facebooku partnera wokalistki pojawiły się już pierwsze ślubne fotografie. Nie zabrakło kadru spod samego ołtarza, gdzie zakochani prezentują obrączki w swoich wystawnych kreacjach. Mglej umieścił także zdjęcie z malowniczym widokiem, gdzie obejmuje ukochaną. Pod kadrami jest pełno ciepłych komentarzy. Bliscy zakochanej pary życzą im szczęścia i wytrwałości. To jednak nie wszystko, co możemy znaleźć na profilu Mgleja w związku z jego ślubem. Pojawiła się aktywność na profilu, która może niektórych wprowadzić w błąd. "Ślub z Roksaną Węgiel" został dodany do osi czasu z datą 1 października 2022 roku. Gdyby rzeczywiście ta ceremonia miała miejsce dwa lata temu, wokalistka miałaby 17 lat. Wpadkę zobaczycie w galerii na górze strony.

Kevin Mglej, Roxie Węgiel KAPiF.pl

Roksana Węgiel i Mglej przeszli razem ciężki okres. Wszystko przez krytykę

Związek wokalistki poza ciepłym odbiorem generuje również negatywne komentarze. Wypomina się zakochanym różnicę wieku czy też to, że Kevin Mglej ma dziecko z poprzedniej relacji. - To, czego się o sobie naczytał, to co nas spotkało przez ostatnie miesiące, przez ostatni rok tak właściwie, no to jest bardzo niesprawiedliwe. I tylko to mnie tak boli (...). Łatwo jest komuś zniszczyć życie w taki sposób - wspominała Węgiel dla RMF FM. - Obelgi skierowane w moją stronę jestem w stanie znieść bez mrugnięcia okiem. Po tylu latach bycia w tej branży i mierzenia się z tym... Aczkolwiek krzywdzące jest to, co ludzie wypisują na temat Kevina i na temat naszej relacji - dodała.