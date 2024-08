Anna Lewandowska jest jedną z największych gwiazd polskiego show-biznesu. Żona kapitana reprezentacji Polski cały czas się rozwija - prowadzi wiele biznesów, a już niedługo rusza z kolejnym projektem. Otwiera butikowy klub sportowy w centrum Barcelony. Trenerka fitness niedawno odkryła w sobie nową pasję. Chodzi o taniec, a konkretnie bachatę. To wzbudziło sporo emocji ze względu na męskich partnerów do tańca Lewej. Teraz postanowiła zaprezentować się na parkiecie z kobietą!

REKLAMA

Zobacz wideo Rozenek-Majdan mówi o najlepiej ubranych Polkach. Padło na Lewandowską

Anna Lewandowska wywija na parkiecie. Towarzyszy jej kobieta

Jaki czas temu dowiedzieliśmy się, że Anna Lewandowska otwiera nowy biznes w Hiszpanii i w planach ma również szkołę tańca. "Jak wiecie moi drodzy, bachata to jest moja pasja, ale teraz już nie tylko pasja, ale również pewien projekt biznesowy. (...) Dopiero jak zaczęłam żyć tą bachatą, zauważyłam, czym jest taniec. (...) Nigdy nie tańczyłam, tak, wiem, czasami jestem zbyt sztywna, bo trenowałam przez wiele lat karate. (...) Chciałam zrobić mężowi niespodziankę na naszą 10. rocznicę ślubu, no i zapisałam się na te tańce. (...) Mogę też już powoli zdradzić, że będę rozwijać ten projekt nie tylko w Polsce, ale również w Barcelonie. Ruszam z siłownią, otwieram nowe miejsce treningowe (...) i w planie też jest szkoła tańca" - opowiadała influencerka pod koniec 2023 roku w "Dzień dobry TVN". Ostatnimi czasy wiele w życiu Lewej kręci się wokół tańca. Długo trenerka fitness pokazywała się u boku przystojnych instruktorów, co wzbudziło spore emocje w sieci. Internauci patrzyli na to z oburzeniem, pytając, co na to Lewandowski? Pojawiły się również plotki o rzekomym małżeńskim kryzysie.

Lewandowska najwyraźniej nie chce, by ciągle podsycano te rewelacje w mediach. Pojawiła się na festiwalu bachaty w Katowicach i tam zaprezentowała kilka zmysłowych ruchów na parkiecie. Tym razem u jej boku mogliśmy zobaczyć jednak... kobietę! Widać, że trenerka poczyniła ogromne postępy.

Anna Lewandowska zaskoczyła męża urodzinową niespodzianką!

21 sierpnia Robert Lewandowski skończył 36 lat. Napastnik został zaskoczony przez swoją ukochaną. Anna postanowiła zorganizować mu urodzinową niespodziankę. Trenerka opublikowała film, na którym piłkarz wychodzi na taras, a tam czekają na niego balony oraz niebieski tort z napisem "Sto lat". Nie zabrakło oczywiście ukochanych córek. Można było dostrzec, że sportowiec był wzruszony. Zdjęcia małżonków znajdziecie w naszej galerii na górze strony.