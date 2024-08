TVN ma ostatnio ręce pełne pracy. Trwa festiwal w Sopocie, w który zaangażowane są największe gwiazdy stacji. Kolejny dzień przyniósł kolejne wielkie wydarzenie. Odbywa się prezentacja jesiennej ramówki. Na ściance pojawiła się m.in. Agnieszka Woźniak-Starak, która dopiero co prowadziła drugi dzień koncertu Top of the Top Sopot Festival. Prezenterka wyglądała nieziemsko. Tuż po niej mogliśmy zobaczyć Malwinę Wędzikowską w bardzo... nietypowej sukni. Zobaczcie sami. Zdjęcia tych i innych gwiazd znajdziecie w galerii na górze strony.

Zobacz wideo Malwina Wędzikowska ocenia styl Agaty Dudy. "Gdybym dostała ją w swoje ręce, na pewno coś bym zmieniła"

Agnieszka Woźniak-Starak w krótkiej sukience z falbanami. Nogi do nieba

Wszyscy, którzy obserwują Agnieszkę Woźniak-Starak, wiedzą, że dziennikarka jak nikt inny zna się na modzie. W Sopocie zachwyciła złotą, cekinową sukienką z mocnym wycięciem na nogę. A czym oczarowała na prezentacji ramówki? Tym razem zobaczyliśmy ją w krótkiej, piaskowej sukni z falbanami. Do tego prezenterka założyła czarne buty na obcasie, które wydłużyły już i tak długie nogi. Do tej stylizacji nie trzeba było tak naprawdę dobierać żadnych dodatków. Woźniak-Starak zarzuciła na szyję długi złoty łańcuch. Na krok nie rozstawała się ze stylową torebką. Co myślicie o takim zestawieniu?

Malwina Wędzikowska w klimacie safari. Mery Spolsky w religijnych motywach

Piosenkarka założyła spódnicę, na której widzimy Jezusa pasącego owce. Dużo dzieje się też na górze, gdzie można dopatrzyć się fragmentów innych religijnych obrazów. Sporo uwagi przyciągnęła również Malwina Wędzikowska. Celebrytka założyła na siebie krótką, dopasowaną suknię w paski zebry, podkreślające poszczególne części ciała. Niewiele dzieje się na samej głowie. Influencerka upięła włosy do góry. Na nogach widzimy czarne buty na cienkim pasku, które odsłaniają świeżo zrobiony pedicure. Do stylizacji Wędzikowska dobrała miedziane kolczyki i sporych rozmiarów pierścień. Czy wyglądała lepiej niż Agnieszka Woźniak-Starak? Dajcie znać w sondzie na końcu artykułu. ZOBACZ TEŻ: Pirowski zażartował z Woźniak-Starak. Prezenterka zaniemówiła. Publiczność go wybuczała