Odnaleziona Izabela P. trafiła do szpitala. Wiadomo, w jakim jest stanie

Zaginięciem Izabeli żyła cała Polska. Kobieta zniknęła, gdy jechała odebrać swojego ojca ze szpitala. Po drodze miało zepsuć się jej auto. Pozostawiła samochód na autostradzie. 20 sierpnia została odnaleziona, jednak powiedziała, że nie chce mieć kontaktu z rodziną. 35-latka obecnie jest pod opieką zespołu medycznego z dolnośląskiego szpitala. Dyrektor placówki ma dobre wieści dotyczące stanu kobiety.

REKLAMA

Zobacz wideo Zaginięcie 80-latki. Jest nagranie

Izabela P. po konsultacji z lekarzami. W takim jest stanie

Dyrektor szpitala 20 sierpnia poinformował o tym, w jakim stanie jest 35-latka. - Dzisiaj o godz. 14:30 została przewieziona transportem medycznym, zespołem ratownictwa medycznego, została przyjęta do szpitalnego oddziału ratunkowego w stanie ogólnym dobrym w trakcie wywiadu. W chwili obecnej jest w trakcie diagnostyki. Ta diagnostyka potrwa kilka godzin, zanim spłyną wszystkie wyniki badań i wtedy będziemy podejmować decyzje, czy dana pacjentka będzie wymagała hospitalizacji, czy też nie - czytamy na istotne.pl. - Po badaniu fizykalnym zostały zlecone wszystkie wyniki badań laboratoryjnych, ale również lekarz stwierdził zaburzenia chodu, więc została zlecona jeszcze tomografia. Zanim wszystkie badania zostaną ocenione, potrzebujemy jeszcze chwili czasu. Nie obserwujemy u pacjentki żadnych zmian, takich, które by prowadziły do wygłodzenia czy też do odwodnienia skrajnego - dodał. To zaskakujące, ponieważ rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze mówiła jednak co innego.

Pani Izabela jest w dobrym stanie. Jest wygłodzona, wycieńczona, ale jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. W tej chwili żadnych innych informacji nie mogę udzielić. Trwają z nią czynności. Prokurator pojechał na miejsce. Proszę uzbroić się w cierpliwość

- czytaliśmy na Onecie. Zdjęcia dotyczące sprawy są w naszej galerii.

Droga, którą poruszała się Izabela P. Gazeta.pl

Izabela P. powiedziała prawdę o zniknięciu?

Lekarze rozmawiali z odnalezioną na temat ostatnich dni, ale niestety nie dowiedzieli się niczego nowego. - Pacjentka jest w pełnym kontakcie z personelem medycznym, komunikuje się, opowiada na temat swojego stanu zdrowia, także jest w kontakcie. Nie zakomunikowała, co się stało w międzyczasie, od momentu zaginięcia do dnia dzisiejszego - dowiadujemy się.