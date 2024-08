Na Instagramie Anny Bardowskiej dowiemy się, jak wygląda rzeczywistość na jednej z polskich wsi. Nie brakuje bowiem w tej przestrzeni wiejskich krajobrazów, zadbanego domu, kulis z pracy oraz treści dotyczących ciąży i wychowywania dzieci.

Anna Bardowska pokazała ciążowy brzuch. Przyszła pora na wyznanie

Influencerka jest w stałym kontakcie z fanami i chętnie opowiada im o swoich doświadczeniach. Jedna z obserwatorek poruszyła temat dotyczący wszystkich matek. "Bałaś się porodów? Jednak jesteś niska i szczupła... Ja również i jestem przerażona" - napisała fanka Bardowskiej, a ta pośpieszyła jej z odpowiedzią. "Oczywiście, że się bałam. Niestety tego nie da się idealnie zaplanować i mogą nastąpić różne zwroty akcji. Najgorsze było straszenie przez innych i opowieści" - napisała na zdjęciu, na którym widać samą zainteresowaną z ciążowymi krągłościami. Pewnie niektórych ten widok wprawił w osłupienie. Zdjęcie znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Anna Bardowska o tym, żeby nie użalać się nad sobą

Mama dwójki dzieci postanowiła kontynuować swój wywód, dodając przy tym otuchy i motywacji przyszłym mamom. "Moim zdaniem kobiety są tak silne, że dadzą sobie radę. Kiedy pojawi się bobas, to nie ma czasu na rozczulanie się nad sobą, tylko trzeba opiekować się małym człowiekiem. Siły biorą się same. Mamuśki mają super moce" - dokończyła Anna Bardowska. Przypomnijmy jeszcze, co uczestniczka show mówiła o swojej nowej rzeczywistości po urodzeniu drugiego dziecka. Gościła swego czasu w "Pytaniu na śniadanie". - Na samym początku życie przewraca się do góry nogami. Jest ogrom miłości, ale nie ma co ukrywać, że trzeba - przy dwójce przede wszystkim - zakasać rękawy i po prostu ogarnąć towarzystwo, dom, siebie, na wszystko znaleźć czas. Więc jeżeli ktoś się mnie pyta, co się u mnie zmieniło, to na pewno to - gospodarowanie czasu. Nie chciałam rezygnować z niczego, więc to wymaga dobrego planu i faktycznie udaje nam się wspólne wiele rzeczy robić - przekazała na wizji.