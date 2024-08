Małgorzata Kożuchowska na brak popularności zdecydowanie nie może narzekać - na Instagramie obserwuje ją ponad milion użytkowników. Aktorka zawodowo radzi sobie równie świetnie - w ostatnim czasie zagrała w wielu głośnych produkcjach i już niedługo pojawi się w kolejnym filmie. Teraz znalazła jednak czas, by odpocząć wraz z rodziną. Gwiazda podzieliła się kilkoma ujęciami - w tym zdjęciami z synem. Internauci zachwyceni.

Małgorzata Kożuchowska pokazała syna. Fani są zachwyceni

Celebrytka od wielu lat może poszczycić się sporą popularnością w kraju. Zyskała sławę dzięki wcieleniu się w Ewę Szańską w "Kilerze". Później zagrała Hankę Mostawiak w "M jak miłość", a następnie Natalię Boską w "Rodzince.pl". Do dziś możemy ją zobaczyć w wielu polskich produkcjach - ostatnio w "Chłopach" czy "Zołzie". Mimo tego, że Kożuchowska jest bardzo zapracowana, znalazła czas na rodzinny wypoczynek. Od kilku dni możemy obserwować, jak aktorka relaksuje się na wakacjach.

Przy okazji 53-latka postanowiła podzielić się ujęciami z synem - a to rzadki widok. Gwiazda bardzo dba o prywatność dziesięcioletniego Jana Kazimierza. Nie dzieli się jego wizerunkiem, chroniąc go przed mediami. Pomimo że Kożuchowska stroni od pokazywania dziecka, czasami robi wyjątek. Tym razem Jan zapozował z mamą na tle pięknego widoku. Fani byli zachwyceni ujęciami, które znajdziecie w naszej galerii na górze strony. "Dopiero co w brzuszku był, rany, jak to leci", "Niedługo mamę przerośnie", "Piękne zdjęcie!", "Ten moment objęcia jest taki silny i piękny", "Cudowne zdjęcie matka i syn pani Małgorzato", "Ten moment objęcia jest taki silny i piękny" - czytamy w komentarzach.

Małgorzata Kożuchowska relacjonuje pobyt we Włoszech. Apeluje do fanów

Gwiazda dba o to, by pozostawać w kontakcie z fanami - a ma ich przecież w sieci naprawdę sporo. Kożuchowska kolejny raz wybrała Włochy jako wakacyjną destynację. Nie zapomniała, by podzielić się ujęciami z wypoczynku. Przy okazji wystosowała pewien apel. "Trzeba resetować głowę!!! Luzować kitę!!! Z pożytkiem dla siebie i wszystkich dookoła" - czytamy w opisie posta.