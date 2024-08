15 sierpnia to ważny dzień w Polsce. Obchodzimy wtedy Święto Wojska Polskiego. Jak co roku jest on hucznie celebrowany. W Warszawie odbywają się uroczystości, na której pojawia się prezydent, a także najważniejsi oficjele. Po zmianie władzy, na Placu Piłsudskiego obok Andrzeja Dudy, który zjawił się z małżonką Agatą, pojawił się m.in. minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, a także marszałkini Senatu, Małgorzata Kidawa-Błońska. Obie panie postawiły na biel. O ocenę stylizacji poprosiliśmy naszego modowego eksperta.

Małgorzata Kidawa-Błońska podczas Święta Wojska Polskiego. Jak wyglądała?

Małgorzata Kidawa-Błońska wyglądała bardzo elegancko. Postawiła na stylizację, która jest bardzo modna. Jaki efekt osiągnęła? "Małgorzata Kidawa-Błońska wie, co w modzie piszczy. Zdecydowała się na biały, luźny garnitur, który doskonale wpisuje się w aktualne trendy. Oversize’owa marynarka prezentowała się bardzo nowocześnie. W połączeniu ze spodniami w tym samym kolorze wyglądała bardzo elegancko. Kidawa-Błońska uzupełniła całość fantazyjnym naszyjnikiem i klasycznym zegarkiem" - ocenił dla nas jej wygląd ekspert modowy Michał Musiał. Jako stylista fryzur nie mógł przejść obojętnie obok włosów marszałkini Senatu.

Uwagę zwraca także fryzura - bardzo naturalna i wyglądająca tak, jakby była czesana wiatrem. Wszystko tutaj doskonale do siebie pasuje i widać, że zostało mocno przemyślane. Nie można się do niczego przyczepić

- dodał w rozmowie z Plotkiem Michał Musiał. Zdjęcia Kidawy-Błońskiej znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Agata Duda też postawiła na biel. Jak wyszło?

W bieli zjawiła się również Agata Duda. Pierwsza dama wybrała komplet złożony z żakietu i wąskiej spódnicy. Michał Musiał dla Plotka ocenił także jej stylizację. "Całość mimo dość zachowawczego charakteru prezentowała się nowocześnie i minimalistycznie" - dowiedzieliśmy się. Pod lupę wziął także fryzurę żony Andrzeja Dudy. Co zauważył? Przeczytacie o tym tutaj: Agata Duda cała na biało z okazji Święta Wojska Polskiego. Ekspert patrzy na jej fryzurę: Forma mniej "wyczesana".