Roksana Węgiel w odważnej stylizacji. Spójrzcie na ten lateks

Roksana Węgiel zaczynała karierę jako dziecięca gwiazda. W ubiegłym roku piosenkarka skończyła jednak 18 lat i postanowiła zerwać ze starym wizerunkiem. Od tamtej pory na jej instagramowym profilu coraz częściej pojawiają się śmiałe zdjęcia. Ostatnio artystka zaprezentowała fanom koncertową stylizację, która była wyjątkowo odważna. Nie zabrakło rockowych akcentów.

Roksana Węgiel przejmuje się komentarzami, że wygląda staro? "Telewizja przekłamuje"

Roksana Węgiel pokochała odważne stylizacje. Tak ubrała się na ostatni koncert

Roksana Węgiel jest ostatnio bardzo zabiegana. Jeśli wierzyć medialnym doniesieniom, wokalistka niebawem stanie przed ołtarzem, szykuje się też do jesiennej trasy "Break Tour", a w międzyczasie stale koncertuje. Ostatnio wystąpiła razem ze Smolastym. W mediach społecznościowych podzieliła się kilkoma nagraniami z fragmentami scenicznego show. Opublikowała także zdjęcie rockowej stylizacji, którą miała na sobie tego dnia. Pierwsze skrzypce grały lateksowe spodnie, dopasowane na górze i rozszerzane u dołu. Wokalistka zestawiła je z krótką koszulką, która eksponowała jej wyrzeźbiony brzuch. Outfit uzupełniała rzucająca się w oczy srebrna biżuteria. Wisienką na torcie były natomiast masywne botki na platformie, które dodawały piosenkarce kilkanaście centymetrów wzrostu. Zdjęcie odważnej stylizacji Roksany Węgiel znajdziecie w naszej galerii.

Roksana Węgiel jest macochą

Ukochany Roksany Węgiel - Kevin Mglej ma kilkuletniego syna Wiliama z poprzedniego związku. Mamą chłopca jest aktorka Malwina Dubowska. Węgiel, która wzięła już ślub cywilny z Mglejem, jest więc macochą trzylatka. Wokalistka nie ukrywa, że ta rola nie jest dla niej łatwa. "Nie jest to najłatwiejsza rola, aczkolwiek ja skupiam się przede wszystkim na tym, żeby być wsparciem dla syna Kevina, dobrą ciocią i dać mu dużo ciepła. Dać mu poczucie, żeby ciocia kojarzyła się z kimś fajnym. To też nie jest łatwe dla dziecka" - wyznała w rozmowie z Plejadą. Dodała też: "Chcę mu dać wszystko to, co najlepsze. I tak staram się podchodzić do syna Kevina i mamy bardzo dobry kontakt. Kevin spędza bardzo dużo czasu z Williamem. Jak tylko ma go pod opieką, to poświęcamy my bardzo dużo czasu" - mogliśmy przeczytać.