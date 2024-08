Lubieżny Lewandowski oddaje się czułościom z żoną. Pochwalił się zdjęciem

Robert i Anna Lewandowscy są ze sobą od wielu lat. Para poznała się przed laty, kiedy Anna trenowała judo jako profesjonalna zawodniczka, Robert zaś grał w Zniczu Pruszków. W wywiadach wspominali tamte czasy, gdy "po mieszkaniu biegały karaluchy" - ale mieli siebie i swoją wielką miłość. Dziś, mimo milionów na koncie i wspólnie zbudowanemu imperium kochają się tak samo jak wtedy.

Robert Lewandowski w miłosnych objęciach z żoną. Ależ kadr!

Para nigdy nie ukrywała swojej miłości, ale nigdy też przesadnie nią nie epatowała. Ostatnio się to jednak bardzo zmieniło - po Euro 2024 sporo wspólnie odpoczywają, a sam Robert Lewandowskichętnie chwali się wspólnymi zdjęciami. Ostatnio ponownie pochwalił się tego typu fotografią. Anna akurat robiła sobie selfie w lustrze, a za nią stał Robert, który nie tylko dał jej wówczas soczystego buziaka w policzek, ale również położył dłonie na jej biodrach. Trzeba przyznać, że kadr był uroczy, a para wygląda na nim jakby była w związku od tygodnia. Widać, że Anna i Robert Lewandowscy kochają się niczym para nastolatków i wygląda na to, że po latach, dwóch ślubach, kilku przeprowadzkach i dwójce dzieci wciąż czują te motyle w brzuchach. Jeśli jesteście, jak prezentowali się Lewandowscy na wcześniej wspomnianej fotografii, nie zwlekajcie ani chwili i koniecznie zajrzyjcie do naszej galerii na górze strony.

Z tej strony Lewego nie znamy. Pozwolił sobie na czułości z żoną, a wszystko odbiło się w lustrze

Anna i Robert Lewandowscy nie szczędzą w sieci wspólnych kadrów. Również ich wcześniejsze ujęcie w pewien sposób oddaje romantyczną relację tej dwójki. Fotografia, o której mowa, pojawiła się na profilu znanej trenerki. Małżonkowie zapozowali w uścisku. Anna Lewandowska stała przodem do obiektywu, a jej ukochany tyłem. Widać w lustrze, że Robert Lewandowski objął żonę poniżej linii bioder, co pobudziło wyobraźnię części internautów. Wspomniany kadr widniał na Instagramie 24 godziny, a następnie zniknął z sieci, ponieważ został dodany poprzez InstaStories.