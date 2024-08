Anna Maria Żukowska to bez wątpienia jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci na polskiej scenie politycznej. Posłanka Lewicy słynie z otwartego wyrażania swoich poglądów i mówienia tego, co myśli. Żukowska z reguły nie eksperymentuje z modą i zobaczyć ją można w raczej niewyróżniających się z tłumu stylizacjach. Szczególnie upodobała sobie żakiety i wszelkiego rodzaju wariacje na temat szali. Wydawałoby się - bezpiecznie. Nic bardziej mylnego. Influencer przyjrzał się modowym wyborom posłanki. Okazuje się, że jest gorzej, niż mogłoby się wydawać.

Anna Maria Żukowska dostała po głowie. Oberwało się jej za buty

"Pani Anna potrafi rozczarować. Z jednej strony lubi klasykę, a z drugiej nie potrafi dopasować obuwia. Te buty wołają o pomstę do nieba" - stwierdził Matej Pakulski na nagraniu i aby poprzeć swoje słowa, pokazał zdjęcie posłanki w różowej marynarce i czarnych, masywnych butach ze srebrnymi elementami. "Jest to postać niezwykle barwna, której dobrze w wyrazistych kolorach, takich jak fuksja, granat czy indygo. Niekiedy stylizacje są niedopasowane do sylwetki, co wygląda po prostu źle" - dodał influencer. Pakulski zauważył, że Żukowska ma szczególną słabość do żakietów, które wcale nie są tak proste do odpowiedniego wystylizowania. Znakiem rozpoznawczym Żukowskiej już jakiś czas temu stały się właśnie żakiety z dużymi guzikami. Posłanka często stawia także na kominy oraz szale, które, zdaniem Pakulskiego, nie zawsze dobrze wyglądają. W garderobie Żukowskiej nie brakuje także również torebek Michaela Korsa i srebrnej biżuterii.

Tiktoker ocenił styl Anny Marii Żukowskiej. Kim jest Matej Pakulski?

Matej Pakulski aktywny jest główne na TikToku. Śledzi go tam ponad 100 tysięcy internautów. Influencer dzieli się swoimi spostrzeżeniami i chętnie ocenia różnego rodzaju stylizacje. Doradza między innymi, czego nie warto kupować w popularnych sieciówkach, jak rozpoznawać podróbki, a także skrupulatnie ocenia znane marki odzieżowe. Tym razem na tapet wziął styl Anny Marii Żukowskiej. Zgadzacie się z opinią tiktokera?