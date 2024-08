Ostatnie dni na igrzyskach olimpijskich były dla naszej reprezentacji naprawdę udane - złoto i brąz we wspinaczce sportowej wywalczyły Aleksandra Mirosław i Aleksandra Kałucka. Siatkarze są już w finale i zawalczą z Francją o złoty medal, podobnie jak bokserka Julia Szeremeta. Jedną z nadziei medalowych jest również Pia Skrzyszowska. Imię naszej lekkoatletki jest jednym z najrzadziej nadawanych w kraju. Tak mówił o nim językoznawca w rozmowie z Plotkiem.

Pia Skrzyszowska ma 23 lata i już jest jedną z gwiazd polskiej lekkiej atletyki. Jej imię jest jednym z najrzadszych w kraju

Pia Skrzyszowska 7 sierpnia awansowała do półfinału biegu na 100 metrów przez płotki. 23-letnia Polka miała pewnie problemy, ale ostatecznie wpadła jako trzecia na metę i udało jej się zagwarantować miejsce w kolejnej rundzie bez udziału w repasażach. Zdjęcia naszej sportsmenki znajdziecie w naszej galerii na górze strony. I choć Pia jest jeszcze młodą zawodniczką, to stała się jedną z niekwestionowanych gwiazd polskiej lekkiej atletyki. Uwagę zwracają nie tylko jej świetnie wyniki, ale także niecodzienne imię. W 2020 roku tylko dwie dziewczynki nazwano Pia. Lepiej było w 2019, 2021 czy 2023 - wówczas imię Pia otrzymało pięć dziewczynek. I właśnie o to postanowiliśmy zapytać eksperta. Dr Artur Czesak nie widzi jednak w imieniu nic dziwnego - pochodzi przecież z łaciny. Zwrócił również uwagę na wybór rodziców.

Należymy do cywilizacji łacińskiej, więc łacińskie imię nie powinno nas wcale dziwić. "Pia" to przymiotnikowe imię żeńskie oznaczające osobę pobożną. Męskim odpowiednikiem jest "Pius" – imię to nosili papieże, a popularny serial "Młody papież" nam je przypomniał. Jude Law był Piusem XIII. (...) Wybór rodziców, jak przyznawała sama zawodniczka, mógł być podyktowany usłyszeniem takiego imienia we Włoszech przez jej mamę, lub pamięcią o noszącej takie imię nauczycielce ojca

- stwierdził specjalista w rozmowie z Plotkiem.

Imię Pia nosi zaledwie kilka dziewczynek. Jak je poprawnie odmienić?

Jak zaznaczył doktor Artur Czesak, imię to nosi w Polsce zaledwie kilka osób. "Mamy w Polsce kilka Pii (dziewczynek) i kilkunastu Piów (chłopców)" - wyjawił. Ale jak je poprawnie odmienić? Specjalista przychodzi z pomocą. "Nic nie stoi na przeszkodzie, by imiona te odmieniać. Trzeba też pamiętać, że są one dwusylabowe. Poprawna wymowa to pi-a, pi-us, pi-o, nie pja, pjus i pjo" - wyjaśnił ekspert.