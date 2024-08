W ostatnich latach kariera Ewy Swobody bardzo się rozwinęła. Polska lekkoatletka wystąpiła na igrzyskach olimpijskich, gdzie rozpoczęła zawody z wielkim przytupem. Rewelacyjnie poradziła sobie na eliminacjach, jednak odpadła w półfinale. Na tym nie kończy jednak wizyty w Paryżu, ponieważ wystąpi jeszcze w sztafecie. Po igrzyskach olimpijskich czekają na nią kolejne wyzwania sportowe. Czy jednym z nich będzie wyścig z amerykańskim youtuberem o nicku IShowSpeed? Wszystko już jasne.

Ewa Swoboda dowiedziała się o wyzwaniu od rodziców. "Zadzwoniłam do mamy i taty..."

Ostatnio IShowSpeed prowadził transmisję na żywo. Jeden z fanów zasugerował youtuberowi, że powinien zmierzyć się w wyścigu z Ewą Swobodą. - Nikt na świecie nie może mnie pokonać w wyścigu. Jestem bardzo poważny. Nie było takiego momentu w moim życiu, kiedy przegrałem wyścig - odparł IShowSpeed. Jego słowa zostały odebrane jako wyzwanie Swobody do pojedynku. O tym, co powiedział youtuber, Polka dowiedziała się od swoich rodziców. - Zadzwoniłam do mamy i taty, żeby się pochwalić, że właśnie zrobiłam sobie nowy tatuaż z kółkami olimpijskimi i oni mi powiedzieli: Boże Ewa, czy ty widziałaś, że wyzwał cię właśnie jakiś youtuber na pojedynek? - powiedziała Ewa Swoboda na nagraniu udostępnionym w mediach społecznościowych na profilu fundacji Kamili Skolimowskiej. Chcecie zobaczyć zdjęcie youtubera? Zajrzyjcie do galerii na górze strony.

IShowSpeed może szykować się do wyścigu. Ewa Swoboda stawia sprawę jasno

W dalszej części nagrania Ewa Swoboda wykazała chęć zmierzenia się z youtuberem na bieżni. - Jeśli przyjedzie do Polski i będzie startował w konkursie RMF FM, to może się z nim przebiegnę. Był już w Polsce, więc szanse są chyba nikłe. Dzień przed Memoriałem Kamili Skolimowskiej, czyli 24 sierpnia, będzie wyścig na Stadionie Śląskim, gdzie zwycięzcy konkursu RMF FM będą ze mną biegać 100 metrów. Może jeszcze zdąży się zgłosić - powiedziała Ewa Swoboda. Chcielibyście zobaczyć ich pojedynek? Dajcie znać w sondzie na dole strony.