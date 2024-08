Agata i Wojtek Sawiccy byli ze sobą od dłuższego czasu. Niestety, związek nie przetrwał próby czasu i w niedzielę para ogłosiła rozstanie. Fani byli zszokowani i choć nie chcieli w to uwierzyć, na każdym z kont pary w mediach społecznościowych pojawiło się wspólne oświadczenie. "(...) Nie potrafimy już dłużej walczyć, jesteśmy zmęczeni psychicznie i fizycznie. Umarło w nas życie" - mogliśmy przeczytać w obszernym komunikacie.

Zobacz wideo Sawicki kontra Kotula, czyli nowa inba o sterylizację

Agata odniosła się do sprawy. Opublikowała wymowny post

Agata Sawicka w mediach społecznościowych posługuje się pseudonimem "Agusatwa". Kobieta po tym, jak rozstała się z chorującym na dystrofię mięśniową Duchenne'a Wojtkiem Sawickim, dostała mnóstwo komentarzy od obserwatorów i fanów twierdzących, że ci od dawna mieli zauważać, że w ich małżeństwie nie układa się najlepiej.

Teraz Agata Sawicka postanowiła odnieść się do sprawy i opublikowała w mediach społecznościowych wymowny post. Wstawiła grafikę, na której uwagę zwracał napis: "Anything that you try and don't succeed, if you learn from it, it's not a failure" [ang. Cokolwiek spróbujesz i nie odniesiesz sukcesu, jeśli wyciągniesz z tego naukę, nie będzie to porażką] - czytamy. Agata podpisała grafikę w następujący sposób:

Każda porażka może być okazją do tego, aby stać się silniejszym i mądrzejszym

Agata i Wojtek Sawiccy zdecydowali się na ślub w 2022 roku. "Ta informacja może być dla was szokiem. Ale nie chcieliśmy już dłużej z nią zwlekać. Poza tym w naszej działalności szczerość zawsze była priorytetem. I dalej pragniemy się tego trzymać" - zaczęli wpis. "Do rzeczy: po sześciu latach bycia razem postanowiliśmy się rozstać. To był piękny czas, który miał na nas wielki wpływ. Połączyła nas niesamowita, bezinteresowna miłość. Mamy poczucie, że wychodzimy z tego związku jako lepsi, bardziej świadomi ludzie. Wynieśliśmy z tej intensywnej i magicznej relacji wiele dobrego. Jednak od pewnego czasu czujemy, że nasze uczucie wygasło. To bolesne, bo naprawdę o nie walczyliśmy. Przez wiele miesięcy próbowaliśmy zażegnać kryzys. Nie udało się. Nie potrafimy już dłużej walczyć, jesteśmy zmęczeni psychicznie i fizycznie. Umarło w nas życie" - napisali na Instagramie. Pokreślili przy tym, że związek interablistyczny, czyli relacja między osobą zdrową i z niepełnosprawnością, też może się rozpaść.