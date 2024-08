We wtorek 6 sierpnia tłumy gwiazdy Polsatu zjawiły się na prezentacji jesiennej ramówki. Jak wiadomo, już po wakacjach widzowie stacji będą mieli okazję zobaczyć nowe, jak i uwielbiane programy. Nie da się ukryć, że w Polsacie doszło do wielu znaczących zmian. Jedną z nich jest start programu śniadaniowego "halo tu polsat". Wiemy już, że jedną z par prowadzących będzie Katarzyna Cichopek w duecie z Maciejem Kurzajewskim. Ich transfer do stacji uważa się za jeden z najgłośniejszych. Jak aktorka zaprezentowała się na ramówce? Trzeba przyznać, że w tej kreacji zachwyciła wszystkich. Sami zobaczcie.

Katarzyna Cichopek w czerwonej stylizacji podbiła ramówkę Polsatu. Tylko spójrzcie na tę sukienkę!

Katarzyna Cichopek pojawiła się na ramówce Polsatu w niebanalnej stylizacji. Aktorka postawiła na wyszukaną sukienkę w odcieniu ciemnej czerwieni. Uwagę bez wątpienia przykuwa jednak jej krój. Suknia nieco zakrywa ramiona i sięga do kostek. Z jednej strony ma finezyjne rozcięcie odsłaniające nogę. Warto spojrzeć również na wycięty dekolt, a także kołnierzyk przy szyi. Do tego gwiazda postawiła na srebrne dodatki. Wybrała modne w tym sezonie sandałki na wysokim obcasie, a także delikatną biżuterię. Całość dopięła fryzura upięta w kok z wypuszczonymi i lekko pofalowanymi kosmykami, a także makijaż podkreślający oczy. Trzeba przyznać, że w takim wydaniu aktorka wygląda naprawdę zjawiskowo. Zdjęcia Katarzyny Cichopek w olśniewającej sukni na ramówce Polsatu możecie zobaczyć w naszej galerii na górze strony.

Katarzyna Cichopek będzie mieć pełne ręce roboty. Poprowadzi nowe show Polsatu

Przed Katarzyną Cichopek sporo pracy. Już niebawem widzowie będą mieli okazję zobaczyć ją w roli gospodyni nowego programu śniadaniowego "halo tu polsat", ale na tym nie koniec. Oprócz tego gwiazda została prowadzącą najnowszego formatu randkowego stacji. "Moja mama i twój tata" to najnowsza produkcja Polsatu, w której dorosłe dzieci będą szukały odpowiednich partnerów dla swoich rodziców singli. Dzieci będą zamieszkiwać w jednym z domów, skąd będą śledzić poczynania rodziców, którzy będą poznawać się w drugiej posiadłości. Warto zaznaczyć, że na czas trwania programu uczestnicy mają być całkowicie odcięci od świata zewnętrznego. Myślicie, że będzie hit? O tym przekonamy się już niebawem. ZOBACZ TEŻ: Szczęka opada! Cichopek pokazała garderobę. Pochwaliła się torebkami. Jest jakby luksusowo.