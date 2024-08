Roksana Węgiel planuje ślub kościelny? Proboszcz uchylił rąbka tajemnicy

Roksana Węgiel to jedna z tych wokalistek, które dojrzały na oczach publiczności. Piosenkarka z utalentowanej dziewczyny w mgnieniu oka stała się dorosłą kobietą i szybko odnalazła prawdziwą miłość. Węgiel wstąpiła w związek małżeński z Kevinem Mglejem i cieszy się urokami tego właśnie stanu. Para zdecydowała się jednak na ślub cywilny. Co z kościelnym? Słowa proboszcza z Tarnowca dają do myślenia i niejako rozwiewają wszelkie spekulacje.

REKLAMA

Zobacz wideo Roksana Węgiel o poprawianiu urody

Roksana Węgiel znów powie "tak"? Proboszcz uchylił rąbka tajemnicy

Nie jest tajemnicą, że Roksanie Węgiel i Kevinowi Mglejowi marzy się ślub kościelny. Wokalistka niejednokrotnie o tym mówiła i podkreślała, że chciałaby mieć huczne wesele. Od jakiegoś czasu w sieci pojawiają się spekulacje na temat miejsca, w którym odbędzie się kościelna ceremonia Roksany Węgiel i Kevina Mgleja. Jeśli zakochani chcieliby być wierni tradycji, to wybór wydaje się oczywisty. Na miejsce wydarzenia zawsze wybiera się parafię panny młodej. W tym przypadku byłoby to sanktuarium w Tarnowcu. Portal Fakt.pl skontaktował się z proboszczem tamtejszej parafii i poprosił o komentarz. Duchowny nie zaprzeczył, ale jednoznacznie zaznaczył, że nie może udzielać tego typu informacji. Dla fanów wokalistki zachowanie księdza może jednoznacznie wskazywać, że ślub kościelny odbędzie się właśnie w Tarnowcu.

Roksana Węgiel zmieniła życie Kevina Mgleja. Znacząco wpłynęła na jedną rzecz

W rozmowie z portalem Plejada Mglej wyjawił, co zmieniło się w jego życiu od momentu związania się z Węgiel. Okazuje się, że ukochany wokalistki ograniczył aktywność w mediach społecznościowych. "Chciałem zrezygnować z prowadzenia swojego konta i dostarczania takiego jakiegoś życiowego kontentu. Długo nie widziałem tego, jak życie się zmieniło, będąc z Roksaną, która jest osobą publiczną i dość mocno rozpoznawalną. Potem się okazało, że każda wiadomość dociera do wielu tysięcy, dziesiątek tysięcy ludzi i to nigdy nie był mój świat (...). Jest mi na pewno dużo lepiej, mam spokojniejszą głowę i czas, żeby zajmować się swoimi firmami i też takim quality time'em z Roksaną" - wyznał Mglej. Więcej zdjęć pary znajduje się w galerii na górze strony.

Roksana Węgiel i Kevin Mglej KAPiF.pl