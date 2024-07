Adam Konkol to założyciel i lider zespołu Łzy. To on stworzył największe przeboje grupy, takie jak: "Agnieszka już dawno...", "Narcyz", "Niebieska sukienka" czy "Oczy szeroko zamknięte". Prywatnie muzyk jest mężem Angeliny Konkol. Para wzięła ślub w 2009 roku i doczekała się dwójki dzieci: córki Nadii i syna Michała. Ostatnio małżonkowie wybrali się na egzotyczne wakacje do Turcji. Pochwalili się odważnymi ujęciami z wczasów.

Konkol z żoną na wakacjach. "Trafiliśmy na anomalie pogodowe"

Nie wszyscy wiedzą, że Angelina Konkol jest dziesięć lat młodsza od swojego męża. W tym roku kończy 39 lat. Żona muzyka jest właścicielką dwóch klinik medycyny estetycznej, ale wspiera też męża w jego artystycznej działalności. Adam Konkol w rozmowie z Plotkiem wyznał, że między koncertami zabrał rodzinę na wakacje w Turcji. - Trafiliśmy na anomalie pogodowe. Było do 39 stopni ciepła, a nocą 34 stopnie. Mój organizm jest niestety osłabiony z powodu wady serca i wróciłem przeziębiony przez klimatyzację. Jestem na antybiotyku. Jednak czas spędzony z rodziną jest bezcenny - powiedział Adam Konkol. Lider Łez dodał też, że nie było z nimi najstarszego syna, Adama, którego matką jest piosenkarka Paulla. - Syn Adaś nie chciał teraz jechać z nami, bo obiecał dziadkowi, że odwiedzi go w tym czasie. Za to niedługo odwiedzi nas na Śląsku - dodał muzyk.

Łzy kontra Łzy. Adam Konkol skierował sprawę do sądu

Przypomnijmy, że wciąż trwa konflikt pomiędzy Adamem Konkolem, a byłymi muzykami, którzy także występują pod nazwą Łzy. Oba zespoły wykonują na koncertach także stare przeboje Łez, co może być bardzo mylące dla organizatorów. Pod koniec czerwca pisaliśmy o tym, że Adam Konkol zdecydował się wystąpić na drogę sądową i zakazać byłym kolegom wykonywanie na koncertach piosenek jego autorstwa. - Teraz po ponad 20 latach będę się starał, by wszystko było tak jak powinno. Wiem, że świadomość wśród ludzi jest coraz większa, otrzymuję wiele słów wsparcia i zrozumienia, dużo ludzi pisze abym się nie poddawał, ale jest mi trudno, gdy dzwoni do mnie burmistrz miasta w którym grały fałszywe Łzy i pyta się mnie „dlaczego mnie nie było". Pytają mnie skąd mają wiedzieć, że zaprosili właściwy zespół Łzy? To proste, wystarczy zapytać czy z Adamem Konkolem. Być może wydam kolejną piosenkę jako Łzy - powiedział Adam Konkol w rozmowie z Plotkiem.