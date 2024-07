Rafał Brzozowski przez lata był ulubieńcem Telewizji Polskiej. Nie da się ukryć, że piosenkarza promowano na każdym kroku. Najpierw był prowadzącym "Koła fortuny", później dostał angaż w "Jaka to melodia?". Przez jakiś czas można było zobaczyć go także w "The Voice Senior". Fani z pewnością nie zapomną również o jego kontrowersyjnym udziale na Eurowizji. Jednym zdaniem - Rafał był wszędzie. Niestety jego prezenterska przygoda dobiegła końca tuż po zmianie władzy w TVP. Brzozowski stracił pracę, jak wiele innych gwiazd. Wygląda jednak na to, że piosenkarz zdążył już znaleźć sobie nowe zajęcie, a co więcej, sporo w nie zainwestował. Domyślacie się, co to może być?

Rafał Brzozowski otwiera biznes. Uraczy klientów wyjątkowymi historiami

W rozmowie z "Faktem" muzyk zdradził, że uruchamia w Zamościu swój własny pensjonat! "Mieści się w centrum miasta. Remontowałem, a właściwie odbudowywałem go przez cztery lata. To jest dom moich dziadków, który odkupiłem od państwa, bo w latach 70. zostali wywłaszczeni. Rodzina długo starała się o jego odzyskanie i w końcu się udało. Dom ma prawie 100 lat, budowali go mój pradziadek z prababcią. W czasie wojny była tam siedziba gestapo, potem NKWD, a potem nam go zajęto. Ma ciekawą historię. Były skrytki dla partyzantów, tunele, kuchnie podziemne. Będę się tam czasami pojawiać, by opowiedzieć o nim klientom" - tłumaczył. Okazuje się, że Brzozowski już wcześniej lokował tam swoje pieniądze. Przeżywał wtedy naprawdę trudny czas.

Rafał Brzozowski nie mógł dojść do siebie po zwolnieniu z TVP. "Zaczęło mi to doskwierać"

Dopiero po utracie pracy piosenkarz zrozumiał, jak mnóstwo energii poświęcił na swoje wcześniejsze zobowiązania. "Po tych wszystkich latach intensywnej pracy, zacząłem odczuwać zmęczenie. Zaczęło mi to doskwierać, bo nie mogłem skupić się na pracy muzycznej, na własnych nagraniach. Tylko dzięki pomocy przyjaciół udało się nagrać płytę "Zielone I Love You", którą zrobił Tomek Szczepanik" - mówił "Faktowi". To właśnie wtedy Brzozowski postanowił zainwestować zarobione przez lata pieniądze. "Polokowałem je w kilka biznesów, które lada moment będą się otwierać" - wyznał. Chcielibyście powrotu Brzozowskiego do telewizji? Dajcie znać w sondażu na końcu artykułu.

Rafał Brzozowski w 'Jaka to melodia' Fot. KAPiF.pl