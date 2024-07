Katarzyna Pakosińska ujawnia tajemnicę...swoich stóp. 'To nie plotki'

Katarzyna Pakosińska została jedną z gospodyń odmienionego "Pytania na śniadanie". Przez wiele lat kojarzona była jednak przede wszystkim jako artystka kabaretowa. Pomimo popularności w telewizji, nie zapomina o aktywności w sieci. Fani postanowili zadać prezenterce niewybredne pytanie o stopy. Doczekali się odpowiedzi.

Katarzyna Pakosińska spytana o stopy. Ujawniła pewną tajemnicę

Katarzynę Pakosińską od lat możemy oglądać na ekranach telewizorów, a obecnie najczęściej przy okazji "Pytanie na śniadanie". W naszej galerii zobaczycie, z kim prowadzi poranny program. Celebrytka prężnie działa także w sieci. Na Instagramie obserwuje ją bowiem niemal 100 tysięcy osób. Wśród internetowych celebrytów popularna jest seria "pytania i odpowiedzi", dzięki której obserwatorzy mogą lepiej poznać swoich idoli. Dziennikarka również postanowiła umożliwić swoim fanom taką możliwość i zaproponowała, by zadali jej nurtujące ich pytania. Mogła się nieźle zdziwić, gdy otrzymała zapytanie o część ciała, a dokładnie o... stopy! Nie zrezygnowała jednak z odpowiedzi. Zapytano ją także o rozmiar buta.

To nie plotki - mam potężne stóp (szczególnie śródstopia) gilgotki. (...) 38. Długość stopy to 25 cm... Ciekawe, do czego może się przydać ta informacja

- zastanawiała się na InstaStories Pakosińska.

Oto sekret sylwetki Pakosińskiej. "Chudnę w oczach pod warunkiem, że..."

Dziennikarka w rozmowie z Plotkiem postanowiła zdradzić, w jaki sposób utrzymuje smukłą sylwetkę. Zaznaczyła, że nie jest na żadnej diecie. Zauważyła też, że jakiś czas zmienił się jej metabolizm. Ma jednak swoje patenty na figurę. - Po pięćdziesiątce to czuję, że organizm się regeneruje trochę wolniej. Ale nie liczę kalorii, chociaż przyznaję się, że lubię tańczyć, raz w tygodniu coś sobie poćwiczę i chudnę w oczach, pod warunkiem że je zamknę - wyznała w rozmowie z nami, przy okazji się śmiejąc. Co jeszcze stosuje? - Niby się staram nie jeść wieczorami, ale jest to ciężkie. Czasami spektakle kończę po 23.00 i dopiero wtedy mogę coś zjeść. Ale na pewno staram się zwracać uwagę na jakość jedzenia. Np. odstawiłam białe pieczywo i to coś mi pomogło - wyjawiła.