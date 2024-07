Robert i Anna Lewandowscy tworzą jedno z najpopularniejszych małżeństw w Polsce. Znany piłkarz i trenerka fitness od jakiegoś czasu mieszkają w Hiszpanii. Zakochani doczekali się dwóch córek. Twarze Laury i Klary często były zasłaniane w mediach społecznościowych. Od jakiegoś czasu jednak rodzice postanowili coraz częściej pokazywać wizerunek córek. Ostatnio Lewy pokazał, w jaki sposób spędza czas z pociechami. Fani byli rozbawieni.

Tak Robert Lewandowski bawi się z córkami na plaży. Fani zachwyceni

Robert Lewandowski co jakiś czas publikuje rodzinne kadry. Zdjęcia z bliskimi przeplatają się głównie z fotografiami z murawy. Ostatnio polski piłkarz postawił na chwile relaksu. Wraz z Klarą i Laurą wybrał się na plażę. Choć nie zdradził lokalizacji, fani są przekonani, że ujęcia pochodzą z jednej z polskich miejscówek. Lewy udostępnił na swoim instagramowym profilu zdjęcie, na którym wraz ze swoim dzieckiem buduje zamek z piaski. Fani byli zachwyceni tym widokiem. Niektórych nawet rozbawił. "Idziesz sobie, plaża, a tam Lewandowski robi zamek z piasku", "Niezłe babki, Robert, nauczysz mnie takie robić?", "Czas spędzony z rodziną jest zawsze najlepszą opcją" - pisali obserwatorzy piłkarza. Zdjęcie Roberta Lewandowskiego z córkami znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Lewandowscy wrzucili zdjęcie do mediów społecznościowych i się zaczęło. Oberwało się Annie

Jakiś czas temu Robert i Anna Lewandowscy wraz z córkami byli na krótkim wyjeździe. Swoje przygody relacjonowali fanom w mediach społecznościowych. Widzowie mogli widzieć codzienność rodziny na wakacjach. Anna Lewandowska opublikowała zdjęcie, na którym widać całą czwórkę w komplecie. Wszyscy mają w dłoni lody i pozują do rodzinnej fotografii. Odbiorcy zauważyli jednak pewien szczegół. Okazało się, że Lewa trzymała w dłoni sam wafelek bez żadnej zawartości. To zrodziło wiele pytań. "Pani Ania nie ma loda?", "Fajne te lody, takie bez gałek", "Aniu, sam wafelek, czy tak szybko zjadłaś?" - pisali pod postem fani. Celebrytka postanowiła rozwiać wątpliwości. W końcu z rozbawieniem odpowiedziała na zaczepki. "Zjadłam pierwsza sorbet" - odpisała w komentarzu. ZOBACZ TEŻ: Lewandowski to prawdziwy romantyk. Niespodzianka dla żony robi wielkie wrażenie!