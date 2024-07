Wojtek Gola to celebryta, który zyskał popularność dzięki programowi "Warsaw Shore". Na tym się jednak nie skończyło. Obecnie mało kto pamięta, że zaczynał w rozrywkowym show. Teraz fani znają go głównie jako influencera. Dodatkowo Gola współtworzy federację freak-fight Fame MMA. Nie da się ukryć, że Wojtek Gola prowadzi luksusowe życie. Celebryta wraz z ukochaną Sofi mieszka w apartamencie w Warszawie. Jak wygląda wnętrze jego mieszkania na Złotej 44?

Jak mieszka Wojtek Gola? Tak wygląda jego luksusowy apartament na Złotej 44

Złota 44 to adres, który budzi w Warszawie duże emocje. Nie da się ukryć, że znajdują się tam niezwykle kosztowne apartamenty. Jednym z nich może pochwalić się Wojtek Gola. W 120-metrowym mieszkaniu mieszka wraz z partnerką, czyli 20-letnią Sofi. Jeszcze niedawno celebryta był przekonany, że jego cztery kąty nie pomieszczą dwóch osób. - 120, tak na jedną osobę to spoko, ale jakbym miał z kimś mieszkać...- mówił Gola na nagraniu youtubera Franio, który wrzucił nagranie do sieci.

Wygląda na to, że Wojtek Gola zmienił podejście. Jak wygląda jego mieszkanie? Nie da się ukryć, że całość jest wykończona w wysokim standardzie. Kiedyś dominowały ciemne elementy, szczególnie na ścianach, sufitach i pod這dze. Obecnie apartament Goli jest przepełniony beżem i drewnem. Widać to szczególnie w sypialni i kuchni. Łazienka celebryta jest wykonana w nieco ciemniejszych barwach. Nie brakuje również nietypowych elementów. W salonie stoi bardzo duża i rzeźba przedstawiająca złotego goryla. Ponadto w mieszkaniu Wojtka Goli zachwyca zwłaszcza widok z okna. Celebryta może bez końca podziwiać z bliska Pałac Kultury i Nauki. Ostatnio, wskutek popularnego trendu, sypialnia Wojtka została pokryta jego licznymi zdjęciami. Była to sprawka Sofi, co widzimy na udostępnionym materiale na TikToku. Jak podoba wam się mieszkanie Wojtka Goli? Jesteście ciekawi, jak apartament Wojtka Goli wygląda od środka? Spójrzcie do naszej galerii na górze strony.

Wojtek Gola ma już plany na przyszłość. Nie będzie długo na Złotej 44

Wojtek Gola i jego ukochana nie stronią od luksusowego życia. Szczególnie widać to na ich profilach w mediach społecznościowych. Na różnych kadrach fani mogą zauważyć kosztowne wyjazdy i drogie auta. To jednak nie wszystko. Celebryta ma znacznie większe plany. Apartament na Złotej 44 wkrótce przestanie mu wystarczać. "Nasz związek wkroczył w kolejny etap. Kończę budować dom, do którego niebawem się przeprowadzamy i oboje cieszymy się, że będziemy mieć większą przestrzeń, spokój i własny ogródek" - powiedział "Telemagazynowi". Wygląda na to, że wkrótce fani będą mieli okazję zobaczyć duże zmiany w życiu Goli. Co sądzicie? ZOBACZ TEŻ: Wojciech Gola komentuje rezygnację Chajzera z Fame MMA. "Będę mógł podjąć dalsze kroki"