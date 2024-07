Krzysztof Jasiński dał się poznać jako utalentowany reżyser i aktor. Dużą rozpoznawalność dało mu założenie Krakowskiego Teatru Scena STU. Przez lata głośno było również o jego życiu prywatnym. Mężczyzna od ponad trzech dekad związany jest z Beatą Rybotycką. Jak sam podkreślał w wywiadzie dla "Rewii", kobieta zapewniła mu to czego, pragnął, czyli spokój. "Parę razy zostałem tak silnie zraniony przez kobiety, że nie miałam ochoty na powtarzanie podobnych doświadczeń. Beata była nad wyraz dojrzała, czym mi imponowała" - opowiadał o ukochanej. Mało kto pamięta, że Jasiński wcześniej związany byl, z Marylą Rodowicz. Czemu im nie wyszło?

Krzysztof Jasiński nie chciał zostać mężem Maryli Rodowicz. Para doczekała się dwójki dzieci

Kiedy Krzysztof Jasiński poznał Marylę Rodowicz w 1973 roku, był jeszcze mężem Krystyny Gonet. Wkrótce zakochał się w słynnej piosenkarce i nazywał ją "miłością swojego życia". Małżonkę opuścił jednak dopiero na wieść o ciąży Rodowicz. Po narodzinach syna wokalistka i reżyser zamieszkali w Krakowie. Nie było im łatwo. "Obok gabinetu była niewielka kanciapa, gdzie stała płytka gazowa, ale żeby wziąć prysznic, trzeba było zejść piętro niżej i przejść przez salę prób. To wszystko nie było zbyt komfortowe, więc wróciłam do Warszawy" - tak Rodowicz opowiadała o ówczesnym życiu w książce "Wariatka tańczy".

Po tym, jak na świecie pojawiła się córka pary, Katarzyna, Maryla regularnie podróżowała między Krakowem a Warszawą. Co więcej, nie mogła liczyć na ślub. Krzysztof Jasiński nie chciał zostać jej mężem. Piosenkarka miała dość życia "na walizkach". W końcu podjęła decyzję o odejściu od ukochanego. Stwierdziła, że tak będzie lepiej dla niej oraz dzieci. Po więcej zdjęć Krzysztofa Jasińskiego, a także jego byłej partnerki i obecnej ukochanej, zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Krzysztof Jasiński znalazł szczęście u boku innej kobiety. Są razem ponad trzy dekady

Krzysztof Jasiński po prawie dziesięciu latach w 1990 roku poznał Beatę Rybotycką. Absolwentka szkoły teatralnej jest od niego młodsza o 21 lat. Dla obu stron nie był to jednak problem. Okazało się, że reżyser i aktorka szybko się w sobie zakochali. To ona zrobiła pierwszy krok. Zaledwie pół roku później para stanęła na ślubnym kobiercu. Niedługo później na świat przyszła ich córka Zofia. "Kiedy spotkałam Krzysztofa, nie od razu poczułam, że to moja druga połówka, ale potem, gdy zdecydowałam się z nim związać, wiedziałam, że jest mężczyzną na całe życie" - mówiła Rybotycka w rozmowie z "Angorą". Zakochani są ze sobą od 34 lat. ZOBACZ TEŻ: Maryla Rodowicz padła ofiarą sztucznej inteligencji. Teraz się jej boi. "Przeraża mnie to" [PLOTEK EXCLUSIVE]

