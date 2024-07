Najmłodszy syn Daniela Olbrychskiego jest owocem pozamałżeńskiego związku z niemiecką aktorką Barbarą Sukową. Viktor jest łudząco podobny do charakterystycznego ojca i doskonale radzi sobie w życiu. Relacja Olbrychskiego i Sukowej nie trwała jednak długo i szybko się zakończyła. Wiadomo było, że parę połączył gorący romans, który równie szybko zgasł. Po latach aktor odbudował relację z Viktorem, który dziś jest dorosłym mężczyzną. Poszedł w ślady znanego ojca?

Nieślubny syn Daniela Olbrychskiego jest owocem romansu z Niemką. Ma dziś 36 lat

Daniel Olbrychski późno poznał swojego syna Viktora. Po raz pierwszy zobaczył go, gdy ten miał 20 lat. Matka Viktora po odejściu od Olbrychskiego związała się z artystą Robertem Longo. Mężczyzna zastąpił Viktorowi biologicznego ojca i przejął wszystkie związane z tym obowiązki. Cała rodzina wyjechała do Stanów Zjednoczonych, a syn Olbrychskiego przyjął nazwisko ojczyma. Na łamach portalu Pomponik pojawiła się informacja, że kontakt biologicznego ojca z synem rzekomo miała utrudniać Barbara Sukowa. Ta jednak nie odniosła się do tych plotek. Obecnie mężczyźni mimo dzielącej ich odległości mają dobrą relację i się dogadują. Syn Olbrychskiego zdecydował się na życie za wielką wodą.

Viktor odnalazł w sobie zamiłowanie do sztuki. To prawdziwe artystyczna dusza

Zdaje się, że Viktor odziedziczył wrażliwość na otaczającą go sztukę po rodzicach. Mężczyzna był modelem, a obecnie rozwija swój talent muzyczny. O jego zawodowych dokonaniach możemy dowiedzieć się z instagramowego konta, na którym nie brakuje coraz to nowszych materiałów. Viktor często chwali się nagraniami pokazującymi umiejętności wokalne i dzieli się ze swoimi obserwatorami kolejnymi dokonaniami muzycznymi. Wiele osób zarówno z otoczenia Olbrychskiego i jego syna, jak i z mediów społecznościowych, widzi wyraźne podobieństwo Viktora do utalentowanego ojca. Mężczyźni mają podobny układ twarzy i gestykulację. Widać to szczególnie wtedy, gdy przyjrzymy się zdjęciom Daniela Olbrychskiego z lat młodości. Zdjęcia nieślubnego syna Daniela Olbrychskiego znajdują się w galerii na górze strony.

