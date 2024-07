Izabella Krzan bez makijażu i w pościeli. Taki widok to rzadkość

Izabella Krzan zazwyczaj chroni swoją prywatność, ale tym razem postanowiła odsłonić się przed fanami. Na InstaStories wrzuciła zdjęcie z sypialni. Prezenterka pokazała się bez makijażu i w nieco potarganych włosach. Zwróciła się też do obserwatorów. Możemy wnioskować, że tydzień nie zaczął jej się zbyt dobrze.

Izabella Krzan nie przepada za poniedziałkami? Ma skrzywioną minę

Izabella Krzan to była Miss Polonia, która zrobiła karierę jako prezenterka telewizyjna. W TVP prowadziła koncerty i festiwale, była współprowadzącą "Koła fortuny" i "Pytania na śniadanie". Jej przygoda z publiczną stacją skończyła się jednak wraz ze zmianą szefostwa. Krzan związała się z Kanałem Zero. Wszystko wskazuje na to, że jest bardzo zapracowana i nie przepada za poniedziałkami. Prezenterka wrzuciła do sieci zdjęcie z sypialni. Na fotografii widzimy Krzan w łóżku ze skrzywioną miną. Celebrytka pokazała się też bez makijażu i z rozczochranymi włosami. "Poniedziałek jak dotąd...?" - zapytała obserwatorów. "U mnie na pewno zapuchnięty" - dodała Izabella Krzan. Omawiane zdjęcie znajdziesz w galerii na górze strony.

Izabella Krzan pracuje dla Stanowskiego. Może liczyć na wysokie wynagrodzenie

Przypomnijmy, że Izabella Krzan obecnie jest jedną z prezenterek Kanału Zero, prowadzonego przez Krzysztofa Stanowskiego. Jej redakcyjna koleżanka Monika Goździalska w rozmowie z portalem ShowNews zdradziła, że twarze stacji mogą liczyć na wysokie wynagrodzenia. - Każdy z naszych kolegów redakcyjnych ma dobre pensje i dlatego się stara, ale też dlatego, że albo wykonuje się swoją pracę dobrze, albo w ogóle. To są wyższe stawki [niż prowadzący w rodzimych stacjach - przyp. red.] - powiedziała Goździalska.

Izabella Krzan jest też aktywna w mediach społecznościowych. Na Instagramie obserwuje ją ponad 300 tysięcy użytkowników. Prywatnie prezenterka od kilku lat związana jest z Dominikiem Kowalewskim. Krzan nie pokazuje jednak ukochanego często w sieci. Wcześniej partnerem celebrytki był siatkarz Michał Filip, ale para rozstała się w 2019 roku.