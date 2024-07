Widać, że Magdalena Cielecka i Bartosz Gelner kochają podróże. Para niedawno wypoczywała w Wenecji. Aktorka wrzucała wtedy nagrania z romantycznych wypadów nad wodę. Podczas spotkań nie brakowało czułych gestów. Fani zwrócili uwagę na jedno ze zdjęć, na których Cielecka i Gelner mieli takie same sygnety. Wygląda na to, że w życiu gwiazd wszystko układa się jak najlepiej. Tym razem para postanowiła wybrać się do Francji na Festiwal Teatralny w Awinionie. Zdjęcie z wydarzenia pojawiło się na... profilu Andrzeja Chyry, który przyłapał zakochanych na widowni. Przed laty aktor był w związku z Cielecką.

Magdalena Cielecka w obiektywie Andrzeja Chyry. Fani zachwyceni

Aktor uwielbia dzielić się ze swoimi obserwatorami kadrami z podróży. Nie inaczej było i tym razem. Chyra wrzucił mnóstwo zdjęć uroczych, francuskich lokalizacji. Najlepsze zostawił na koniec. Na ostatnim slajdzie widzimy Cielecką i Gelnera, którzy rozsiedli się na krzesłach jednego z teatru. Wyglądali na dosyć skupionych. To nie pierwszy raz, gdy pokazał ich zdjęcia - aktor pozostaje w dobrych relacjach z byłą partnerką. Fani Chyry ucieszyli się z widoku zakochanych. "Zamieszcza pan fajne zdjęcia. Fajne zdjęcia z fajnych miejsc. Jest też i pani Magda. No i pan Bartosz. Też fajne zdjęcie. Bardzo", "Ostatnie zdjęcie zachwycające! Lubię tych aktorów. Dodatkowo to świetna para" - czytamy w komentarzach. Chwilę później zdjęcie z Cielecką i Gelnerem pojawiło się również na profilu Jacka Poniedziałka! Znajdziecie je w galerii na górze strony.

Magdalena Cielecka i Bartosz Gelner nie zwracają uwagi na różnicę wieku

Aktorka ma 52 lata i jest starsza od Gelnera o 16 lat. W ostatnim wywiadzie dla "Zwierciadła" Cielecka opowiedziała nieco więcej o relacji z ukochanym. "Mam pełną świadomość, że on mnie wiekiem nigdy nie dogoni, a ja też na niego nie poczekam. Ale z jakiegoś powodu serce wybrało jego. Nie wartościuję go przez pryzmat wieku, tylko dlatego, jakim jest człowiekiem. Trzeba też oddzielić wiek od dojrzałości, bo to nie jest tożsame. Ktoś starszy może być dzieckiem na wielu poziomach i odwrotnie, to bardzo indywidualne. Moje życie jest tu i teraz, takie. Jestem w nim na całość" - mogliśmy przeczytać. ZOBACZ TEŻ: Magdalena Cielecka o związku z młodszym aktorem. "Ten temat przestaje być tabu"