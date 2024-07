Wyglądała na to, że Cristiano Ronaldo zdążył już przeboleć porażkę reprezentacji Portugalii z Euro 2024. Przypomnijmy, że drużyna piłkarza 5 lipca przegrała mecz z Francją, tym samym tracąc możliwość na udział w finale rozgrywek. Dla sportowca porażka była bolesnym przeżyciem - podczas meczu nie krył łez smutku. Teraz jednak Ronaldo wypoczywa z rodziną na rajskich wakacjach. Jeden z jego wakacyjnych filmów mocno zaskakuje.

REKLAMA

Zobacz wideo Żelazny: Ronaldo pokazał, że mężczyzna też może płakać. Ale czy to jest lider?

Cristiano Ronaldo w saunie z ukochaną. Postawili na... ćwiczenia

Cristiano Ronaldo w ostatnim czasie chętnie publikuje zdjęcia i nagrania z rajskich wakacji. Piłkarz wraz z ukochaną Georgina Rodriguez i dziećmi wypoczywa na plażach w Arabii Saudyjskiej. Sportowiec chętnie zamieszcza zdjęcia, na których widać, jak spędza wolny czas. Okazuje się, że nawet podczas wakacji on i Rodriguez nie rezygnują z aktywności fizycznych. Ronaldo pochwalił się m.in. zdjęciem, na którym widać, jak jeździ po plaży rowerem (fotografie znajdziecie w naszej galerii, w górnej części artykułu). Jest też nagranie, na którym wraz z Rodriguez wylewają siódme poty w saunie. I to dosłownie. Bo zakochani w saunie postanowili... ćwiczyć. Oboje postawili na pilates i ćwiczenia na rozciąganie. Na nagraniu, które piłkarz zamieścił na swoim Instagramie, widać, że oboje pracują nad gibkością nóg oraz mięśniami pleców.

Fani komentują nagranie Cristiano Ronaldo. Nie kryją szoku. "Co to jest?"

Pod nagraniem sportowca z sauny pojawiło się wiele komentarzy. Fani nie kryli zaskoczenia. "Co do cholery właśnie obejrzałem?", "Najdziwniejszy film, jaki kiedykolwiek widziałem", "W tym momencie nie wiem już nawet, co to jest" - czytamy. Większość internautów była jednak pod wrażeniem nie tylko kondycji Ronaldo i Rodriguez, ale też zapału zakochanych do ćwiczeń i samozaparcia, by trenować w tak trudnych warunkach. "Nawet na wakacjach pozostają aktywni fizycznie! Jesteście wielką inspiracją", "To słodkie, jak wszystko robicie razem" - pisali.