Małgorzata Socha jest na scenie już od ponad dwóch dekad. Na początku swojej kariery zaczynała w serialu "Rodzinka", który był oparty na brytyjskim sitcomie "My family", gdzie grała m.in. u boku Piotra Machalicy, Zbigniewa Zamachowskiego i Edyty Olszówki. Od tamtej pory Socha wzięła udział w kilkudziesięciu produkcjach filmowych i telewizyjnych i ugruntowała swoją pozycję w branży. Widzowie uwielbiają ją za serial "Przyjaciółki". Od czasu debiutu celebrytka bardzo się zmieniła. Niedawno w sieci pojawił się kadr z tej produkcji. Tymczasem Małgorzata Socha porzuciła na chwilę zawodowe obowiązki i wybrała się do Grecji. Miała ku temu wyjątkową okazję. Została zaproszona na ślub.

Małgorzata Socha bawi się z ukochanym na greckim weselu. "Cudowna para"

Małgorzata Socha w wyjątkowy sposób spędziła ostatni weekend. Aktorka wybrała się do Grecji na ślub przyjaciół. "Wielkie greckie wesele! Ale noc!" - napisała na Instagramie. Impreza odbyła się w wyjątkowych okolicznościach przyrody, a para młoda przypłynęła do gości łódką. Trudno wyobrazić sobie bardziej romantyczną scenerię. Aktorka wybrała na to wydarzenie białą suknię z dużym dekoltem. Całość uzupełniła złotymi sandałkami. Aktorka udostępniła w sieci także zdjęcia ze swoim mężem Krzysztofem Wiśniewskim. Para zebrała mnóstwo komplementów. "Barbie i Ken. Wspaniałą, piękna para", "Pięknie i stylowo jak zawsze. Mąż również", "Cudna para, a stylizacja jak zawsze przepiękna", "A ja się pytam pani Małgorzato, po kim odziedziczyła pani tak piękną urodę" - czytamy w komentarzach. Zdjęcia opublikowane przez aktorkę znajdziesz w naszej galerii na górze strony.

Małgorzata Socha znowu udowodniła, że na modzie zna się doskonale. Wybrała modny fason

Małgorzata Socha jest uznawana za jedną z najlepiej ubranych polskich aktorek. Ostatnio wybrała się na czerwony dywan z okazji premiery filmu animowanego. Aktorka zaskoczyła stylizacją. Na wydarzenie wybrała czarną długą bluzkę bez ramiączek, do której dobrała jeansy alladynki. Miała na sobie także bardzo modne ostatnio buty z siateczki. Socha dobrała też do stylizacji czarną torebkę. Całość w swojej prostocie i stylu przypominała modę z lat 2000.