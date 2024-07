Patrycja Markowska zdecydowanie zalicza się do jednych z najbardziej rozpoznawalnych piosenkarek w polskim show-biznesie. Na co dzień cały czas jest aktywna zawodowo. Tego roku zaplanowała wiele koncertów. Na dodatek nie zapomina o udzielaniu się w sieci, co jest obecnie kluczowym rodzajem promocji. Celebrytka opisała w mediach społecznościowych o sytuacji, która spotkała ją w jednym ze sklepów.

Patrycja Markowska w kłopotliwej sytuacji w sklepie. Tak zachował się ochroniarz

Piosenkarka obecnie ma za sobą kilka koncertów, a to nie koniec jej występów na scenie. Gwiazda postanowiła wybrać się do sklepu i okazało się, że pojawił się problem. Jak informowała na Instagramie Markowska, koncert w Grajewie mógł być zagrożony. A wszystko to przez to, że wybrała się na zakupy. Z jej relacji wynika, że od razu poczuła chłód spowodowany maksymalnie rozkręconą klimatyzacją. Piosenkarka nie została jednak bez pomocy - mogła liczyć na ochroniarza. Mężczyzna podarował jej swoją kamizelkę, dzięki której Markowska mogła kontynuować zakupy w spokoju o swój głos.

Jeśli uda mi się zaśpiewać w Grajewie w sobotę, to tylko dzięki panu ochroniarzowi, który własną kamizelką osłonił mnie przed rozkręconą na maksa klimatyzacją podczas dzisiejszych zakupów. Drobny gest, a tak dużo znaczy

- napisała w poście i dodała zdjęcie w kamizelce ochroniarza. W naszej galerii zobaczysz, jak piosenkarka prezentowała się w podarowanym ubraniu.

W komentarzach rozpływają się nad zachowaniem ochroniarza. Fani widzą też jeden problem

Patrycja Markowska może liczyć na wsparcie niemal 180 tysięcy użytkowników, którzy na co dzień śledzą jej poczynania w sieci. W komentarzach fani zaczęli narzekać na problematyczną klimatyzację, z którą w upalne dni sklepy przesadzają. "Z tą klimą teraz już wszędzie przesadzają...", "Dokładnie, właśnie cierpię na bezgłos po klimatyzacji", "Oj tak, teraz łatwo o anginę w sklepach, idziesz i jak w lodówce, a wychodzisz jak do piekarnika" - twierdzą użytkownicy. Internauci docenili również zachowanie ochroniarza. "O, jaki słodziak z pana ochroniarza", "Dżentelmen!", "Brawo dla pana ochroniarza" - czytamy w komentarzach pod postem.