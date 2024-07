Córki Jerzego Owsiaka stronią od show-biznesu. Czym się zajmują?

Jerzy Owsiak 48 lat temu poślubił ukochaną Lidię. W 2022 roku, kiedy świętowali kolejną rocznicę, działacz charytatywny zdradził na Facebooku, że "to był deszczowy dzień i wszystkie babki plemienne wyrokowały, że pożycie w łzach i wszystko walnie po roku". Oni są do tej pory razem i każdego dnia mogą liczyć na siebie, choć nie zawsze było łatwo (zobacz: Owsiak przed laty rzucił ukochaną Lidię. "Nie myślałam, że wróci"). "Po tylu latach, które falują jak Morze Bałtyckie, nawet z tą dziewiątą najwyższą falą - żyjemy, kochamy się i wzmacniamy, kiedy trzeba tej drugiej osoby, aby nie podupaść na duchu! Po to są małżeństwa i partnerstwa - dla ciała, ducha i przyjaźni!" - dodał wtedy Owsiak. Małżonkowie doczekali się dwóch córek, o których nie wiemy jednak zbyt wiele.

Ile dzieci ma Owsiak?

Jako pierwsza na świecie pojawiła się Aleksandra. Urodziła się w 1979 roku. Jerzy Owsiak po latach wspominał, że nie był zbyt obecnym ojcem, ale wiedział, że dziecko jest bezpieczne. "Wtedy chyba nie do końca zdawałem sobie sprawę, że kobieta po porodzie potrzebuje psychicznego wsparcia. Nie szalałem jakoś specjalnie, ale – jak wielu mężczyznom – wydawało mi się, że jeśli przy dziecku jest mama i babcia, znaczy wszystko załatwione" - wyznał w rozmowie z magazynem "VIVA!". Jego podejście zmieniło się, kiedy dziesięć lat później urodziła się Ewa. "To już było bardzo mocne przytulanie. O wiele większe niż u Oli. Bardziej wiedziałem, o co w ojcostwie chodzi" - dodał w tym samym wywiadzie. Dziś kobiety są dorosłe i starają się chronić prywatność, ale w przeszłości angażowały się w działania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. A czym się zajmują na co dzień?

Obie córki Owsiaków uczyły się za granicą. Aleksandra studiowała w Stanach Zjednoczonych, gdzie w Chicago skończyła szkołę telewizyjną. Po powrocie do Polski poszła na polonistykę, ale nie związała swojej kariery z żadną z tych działek. Odnalazła się w branży fitness i została trenerką personalną. Z jej Instagrama, który jednak nie prowadzi zbyt regularnie, dowiadujemy się, że kocha podróżować i kolekcjonować wspomnienia. Ewa za to jest absolwentką uczelni w Londynie. Wiadomo, że po powrocie do Polski związana była z Narodowym Instytucie Fryderyka Chopina. Ich zdjęcia znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Jurek Owsiak jest dziadkiem

Jerzy Owsiak jest także dziadkiem. Na temat córek Aleksandry otworzył się w rozmowie z Plejadą w zeszłym roku. "Wnuczki - też jestem z nich dumny. Starsza wnuczka już jest maturzystką - też ma swój świat, co mnie cieszy, np. lubi czytać książki. Z żoną cieszymy się, że mieliśmy jakiś wpływ, bo często jej czytaliśmy" - wyznał.