Maciej Zakościelny pokazał synów. To u niego rzadkość. Ależ wyrośli!

Maciej Zakościelny nie należy do grona gwiazd, które przesadnie chwalą się swoją prywatnością. Owszem, aktor jest aktywny w mediach społecznościowych, a na Instagramie publikuje fotografie i nagrania z planów zdjęciowych, wywiadów i kampanii, w których brał udział. Zdarza mu się jednak pokazywać ujęcia, na których widać, jak spędza wolny czas. Od czasu do czasu na publikowanych fotografiach pojawiają się jego bliscy.

Maciej Zakościelny bawi się z synami

Maciej Zakościelny przez dekadę był związany z Pauliną Wyką, z którą doczekał się dwóch synów. Starszy z nich - Borys urodził się w 2016 roku. Dwa lata później na świat przyszedł Aleks. Para jednak w 2014 roku rozstała się, co aktor potwierdził w podcaście Łukasza Knapa. To tam wspomniał też o podziale obowiązków związanych z opieką nad dziećmi. Nie zdradził jednak zbyt wielu szczegółów.

Chcę się pozbyć telewizora z domu. Ja nie oglądam telewizji, ale moi synowie, jak przychodzą do mnie - bo teraz ja nie jestem z moją partnerką już, w związku z czym dzielimy się tak tydzień w tydzień dziećmi - to oni w sobotę i niedzielę oglądają

- mogliśmy usłyszeć.

Aktor dba też o prywatność synów i rzadko publikuje zdjęcia, na których można ich zobaczyć. Zdarza mu się jednak pokazywać rodzinne kadry. Wówczas jednak stara się nie pokazywać twarzy chłopców. Tak było też i tym razem. Gwiazdor, który zdobył popularność dzięki serialowi "Kryminalni" pochwalił się fotografiami z pociechami. Widać na nich, że wyjechał z chłopcami nad morze. Na wspomnianych ujęciach (te znajdziecie w naszej galerii, w górnej części artykułu), można podejrzeć, jak się bawi z Borysem i Aleksem na plaży. Na kadrach uchwycono moment, w którym cała trójka buduje spory zamek z piasku.

Maciej Zakościelny o ojcostwie

Choć Maciej Zakościelny jest powściągliwy w kwestii pokazywania wizerunku synów i rzadko mówi o nich samych, to jednak chętnie opowiada o swoich doświadczeniach związanych z ojcostwem. "Dla mnie i ojcostwo, i mój zawód są niezwykle ważne, moja praca to też moje dziecko. Dlatego na początku miałem trochę problem z rezygnowaniem z siebie. Wszystko ładnie wygląda na Instagramie, w życiu jest różnie. Rodzicielstwo bywa łatwe i przyjemne, są chwile przepiękne, ale zazwyczaj na co dzień jest to ciężka praca i wyrzeczenie" - powiedział przed laty w wywiadzie opublikowanym na portalu babybyann.com. Aktor podkreśla, że synowie go zmienili na lepsze. - Wiedziałem, że chcę mieć dzieci, ale nie wiedziałem, że to jest aż takie wyzwanie. Naprawdę wiele mnie to uczy każdego dnia. Nie tylko uczę się z książek, ale głównie uczę się w praktyce. No i muszę powiedzieć, że bardzo mnie to zmieniło. […] Myślę, że jestem bardziej cierpliwy - zdradził jakiś czas temu na antenie "Pytania na śniadanie".