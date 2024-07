Magda Gessler świętuje swoje 71. urodziny. W Krakowie właśnie trwają intensywne prace na planie nowego sezonu "MasterChefa". Produkcja znalazła jednak chwilę czasu na złożenie życzeń swojej ulubionej jurorce. Magda nie mogła się odpędzić od uścisków, aż tu nagle... na salę wjechał całkiem pokaźny tort! Tuż przed urodzinami prowadząca "Kuchennych rewolucji" wrzuciła nagranie, na którym pozuje w przebraniu pszczoły! Kadry znajdziecie w galerii na górze strony.

Magda Gessler nie spodziewała się takich życzeń! Jej reakcja? Bezcenna

Na nagraniu widzimy kłaniającą się restauratorkę. Wszyscy śpiewają "Sto lat". Jeden z mężczyzn obecnych na planie trzyma w rękach ogromny bukiet róż, który kolorystycznie zgrywa się ze stylizacją Magdy. Potem do jubilatki podchodzą pozostali jurorzy i składają jej życzenia. Magda w euforii podrzuca bukiet do góry i po chwili przekazuje go Michelowi. Jej uwagę przyciągnęło coś jeszcze! Tort bezowy z owocami. Gessler od razu do niego podeszła i zanurzyła w nim palec, by spróbować kremu. "Mniam. Najlepszy tort na świecie" - podsumowała krótko. W komentarzach zaroiło się od życzeń. "Wspaniała niespodzianka. Bardzo miło się to ogląda. Wszystkiego najlepszego", "Sto lat, królowo", "Wszystkiego najlepszego, pani Madziu" - pisali wierni obserwatorzy.

O wysokich cenach słodkości u Magdy Gessler mówi się już od dłuższego czasu. Sama restauratorka wielokrotnie powtarzała, że jeśli ktoś nie chce, to nie musi kupować jej produktów. - Dobra jagodzianka jest warta tego, żeby na przykład nie zjeść trzech obiadów i zjeść jedną jagodziankę - tłumaczyła w wywiadzie dla Wirtualnej Polski. Teraz owiane sławą drożdżówki ocenił znany youtuber. Mimo że wypieki bardzo mu smakowały, to ostatecznie stwierdził, że cena jagodzianek jest zdecydowanie za wysoka. "Nie warto tutaj przepłacać. 31 złotych to już jest przesada. Płacimy tutaj za prestiż, nazwisko Magdy Gessler" - tłumaczył. A wy próbowaliście już jagodzianek Magdy? ZOBACZ TEŻ: Magda Gessler na planie nowego "MasterChefa". Posypały się komplementy. "Ale się wylaszczyłaś"