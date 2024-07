Myśleli, że żyje jak gwiazda Hollywood. 'Jadłam bułki ze śmietnika'

Lena Góra to polska aktorka i scenarzystka robiąca karierę w Hollywood. Jej rodzicami są malarz Sławomir Góra i wokalistka kultowego zespołu Pancerne Rowery, Ela "Malwina" Góra. Artystka w wieku 16 lat poleciała do Londynu, aby grać w teatrze. Tam została członkinią The-O Adams’ Company. "Życie w tym mieście otworzyło mi oczy na wiele spraw. Mieszkałam we wschodnim Londynie, obracałam się w queer'owym towarzystwie artystów i projektantów mody. Mieszkałam z nimi, opiekowali się mną, ubierali na pokazy i poza nimi, a ja dzięki temu zarabiałam na życie jako modelka" - mówiła w rozmowie z portalem zawszepomorze.pl. Po trzech latach Lena Góra postanowiła przeprowadzić się do Stanów Zjednoczonych. Tam, jak sama przyznała, nie miała łatwo, jeśli chodzi o finanse.

REKLAMA

Zobacz wideo Wyznanie aktorki "Bridgertonów". Mówi o graniu intymnych scen

Lena Góra o życiu w Stanach Zjednoczonych. "Rano jadłam bułki ze śmietnika"

Początki Leny Góry nie były łatwe. Chociaż obracała się wśród największych sław i chodziła na prestiżowe imprezy, u niej się nie przelewało. "Tamtejszy świat mody dużo mi pokazał, bo wieczorami chodziłam na kolacje czy imprezy, na których byli np. Mary Kate i Ashley Olsen czy Kanye West, a rano jadłam bułki ze śmietnika polskiej piekarni na Greenpoincie. Pamiętam, jak nie było mnie stać, żeby na imprezę podczas tygodnia mody w Paryżu podjechać samochodem, więc zamówiłam taksówkę dosłownie zza rogu i przyjechałam, upychając do torebki wygodne buty, w których wcześniej pięć razy przesiadałam się z autobusu do autobusu, i zakładając szpilki" - mówiła w rozmowie z Mają Staniszewską dla Wysokich Obcasów. Lena Góra w wieku 21 lat wzięła ślub z modelem, którego poznała na jednej z sesji zdjęciowych. "Udzieliła go nam szamanka na pustyni Mojave. (...) Mój dziki romans się skończył, kiedy w końcu przypomniałam sobie, że jednak chciałabym robić filmy. I rozwiedliśmy się, a ja zaczęłam pisać własne scenariusze" - powiedziała. Cały wywiad dla Wysokich Obcasów znajdziecie tutaj.

Kariera Leny Góry

Lena Góra w Nowym Jorku dołączyła do Actors' Studio i występowała w teatralnych produkcjach. W Hollywood można było ją oglądać w "Fail", "Female Fight Club" czy "Cops and Robbers". Zagrała m.in. w amerykańskim filmie stworzonym przez Polaków "Roving Woman" u boku nominowanego do Oscara Johna Hawkesa. Jest też znana z polskich produkcji, takich jak serial "Król" czy "Zołza". Lena Góra była współautorką scenariusza do "Imago", filmu opowiadającego o życiu Eli Góry. Lena w filmie zagrała swoją matkę. Po zdjęcia aktorki zapraszamy do galerii na górze strony.