Andrzej Duda w supermarkecie na kasie samoobsługowej? Takie nagranie niedawno obiegło sieć i stało się hitem. Choć wydawało się, że prezydent nie porusza się po mieście bez obstawy ochrony, to niedawno został przyłapany na wykonywaniu zwykłej czynności, takiej jak robienie zakupów. Prezydent z pełnym skupieniem i oddaniem wciskał przyciski i wypakowywał artykuły z koszyka. Przy okazji zaprezentował serię min, które na długo zostaną w pamięci internautów. W komentarzach, które pojawiły się w sieci, zwrócono uwagę, że był zapewne zdziwiony cenami w sklepach, bo już dawno nie miał kontaktu ze zwykłą codziennością przeciętnego obywatela. Wygląda na to, że samodzielne zakupy mogą stać się coraz częstszym rytuałem Andrzeja Dudy. Jak się okazuje, majątek prezydenta topnieje.

Zobacz wideo Małgorzata Paprocka: Nie widzę potrzeby ograniczania obecności prezydenta wśród ludzi

Andrzej Duda złożył oświadczenie majątkowe. Oszczędności prezydenta topnieją

Prezydent co roku składa oświadczenie majątkowe do prezesa Sądu Najwyższego. Dokument został niedawno opublikowane na stronie SN. Jak się okazuje, majątek prezydenta zmniejszył się w porównaniu z ostatnim rokiem. Duda deklarował m.in., że jego oszczędności wynoszą 150 tysięcy złotych. W tym roku ta kwota pomniejszyła się o 20 tysięcy złotych. Zmniejszyły się także dochody prezydenta. W 2023 roku zarobił o 60 tysięcy mniej niż w roku ubiegłym. Co jeszcze wynika z tego sprawozdania? W trakcie ostatniego roku Duda sprzedał 79-metrowe mieszkanie. Jaką kwotę otrzymał za tę transakcję? Tego nie ujawniono. Skan oświadczenia majątkowego prezydenta możecie znaleźć w naszej galerii na górze strony.

Andrzej Duda spłaca kredyt na mieszkanie. Co jeszcze wiadomo z oświadczenia prezydenta?