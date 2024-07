Daniel Obajtek był trzykrotnie wzywany na komisję śledczą, ale skutecznie nie stawiał się na przesłuchaniu. Donoszono, że miał opuścić Polskę i znaleźć schronienie na Węgrzech, gdzie zaszył się w luksusowym apartamencie należącym do firmy powiązanej z zięciem Viktora Orbána i węgierskim rządem -przekazywał portal money.pl, co udało się ustalić w wyniku dziennikarskiego śledztwa. Były prezes Orlenu uzyskał mandat do Parlamentu Europejskiego i, jak twierdził, nie mógł być obecny na komisji ze względu na prowadzenie kampanii wyborczej, a także brak odebrania wezwania na przesłuchanie. Gdy już się stawił, dał prawdziwy popis grubiaństwa. Trudno mu było jednak ukryć zdenerwowanie. Ekspertka od mowy ciała zauważyła, że usiłował ukryć drżenie rąk. - Poprawianie dokumentów, przekładanie ich zdradza trzęsące się ręce - mówiła w rozmowie z nami Daria Domaradzka-Guzik. Co było w tych dokumentach? Tego się nie spodziewacie.

Zobacz wideo Posłanka Leo do Obajtka: Może pan sobie szczerzyć te osławione sztuczne zęby

Daniel Obajtek przed komisją śledczą pokazał, co ma w notatkach. Ups!

Daniel Obajtek pojawił się we wtorek 9 lipca przed komisją śledczą. Jego przesłuchanie zaplanowano na godzinę 10. Były prezes Orlenu stawił się z własnymi notatkami. Fotoreporterzy robiący mu zdjęcie, uwiecznili również przyniesione przez niego dokumenty. Na wydrukowanych kartkach można było dostrzec mało czytelne, ręcznie zapisane słowa. Wśród nich pojawiły się takie wyrażenia jak: "Kąsaltig gmb" i "Ernst Jank". Co one oznaczają? Jak się okazuje, Obajtek zapisał sobie fonetycznie nazwy międzynarodowych korporacji Consulting Gmb i Ernst&Young. W ten sposób były prezes Orlenu chciał ustrzec się przed kompromitującą wpadką i ułatwić sobie wymawiane nazw firm w języku angielskim. Zdawało się, że jako osoba na takim stanowisku, Obajtek ma opanowany język angielski w stopniu komunikatywnym. Jego notatki mogą wskazywać na coś innego. Wygląda więc na to, że w Parlamencie Europejskim Obajtek może korzystać z pomocy tłumaczy.

Daniel Obajtek przed komisją śledczą pokazał, co ma w notatkach. Nie do wiary. Fot. East News

Daniel Obajtek bohaterem memów

Notatki Obajtka z ręcznie zapisaną wymową międzynarodowych korporacji obiegły już internet. Były prezes Orlenu stał się bohaterem licznych memów. Zdjęcie jego dokumentów pojawiło się na profilu Michała Marszała na Instagramie, który wymownie je podpisał (podobnie, jak były prezes Orlenu, zapisem fonetycznym). "Difikult jengłycz" mogli przeczytać internauci, co oczywiście oznacza "trudny język". Więcej zdjęć znajdziecie w naszej galerii na górze strony.