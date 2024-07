Mietek Szcześniak w duecie z Edytą Górniak stworzył jeden z najbardziej romantycznych muzycznych hitów lat. 90. "Dumkę na dwa serca" śpiewali swego czasu wszyscy Polacy. Piosenka promowała film "Ogniem i mieczem" Jerzego Hoffmana. Wbrew pozorom te lata nie były dla muzyka idyllą. W prasie pojawiły się szkodliwe plotki na jego temat, które skutecznie zniechęciły go do bycia częścią show-biznesu.

Mietek Szcześniak chciał wycofać się z zawodu. "Kosztowało mnie to za dużo frustracji"

Mietek Szcześniak z muzyką związany był od najmłodszych lat. Już jako dziecko śpiewał w kościelnym chórze. Co ciekawe, mimo że był utalentowany, to rodzice nie zapisali go do muzycznej szkoły, bo nie chcieli zabierać mu dzieciństwa. Kiedy skończył liceum, dostał się na Akademię Muzyczną w Katowicach, gdzie ukończył wokalistykę jazzową, Mimo że skupiał się głównie na jazzie, to największą popularność przyniosła mu "Dumka na dwa serca" z tekstem autorstwa Jacka Cygana. Muzykę do utworu skomponował Krzesimir Dębski. Na fali popularności Szczeniak w 1999 roku wziął udział w Eurowizji, ale zajął tylko 18. miejsce w konkursie. W latach 90. w mediach roiło się od artykułów na temat obsesyjnego podejścia muzyka do religii. Wspominał w wywiadach, że to dzięki Bogu jest lepszym artystą i bardziej szczęśliwym człowiekiem. Jak się okazało, głośno poruszany temat wiary sprawił, że została przypięta do niego łatka. - Jestem z rodziny, gdzie byli i są katolicy, protestanci, prawosławni, mojżeszowi i niewierzący. Wszyscy siedzieli przy jednym stole i mieli do siebie szacunek. Dlatego nie mogę zrozumieć, dlaczego przez religię ludzie są dla siebie często tak obcy, szczególnie w religii opartej na miłości - mówił w rozmowie z Onetem. Po sukcesie "Dumki na dwa serca" Szcześniak kontynuował karierę, ale show-biznes i panujące w nim zasady bardzo go męczyły.

Zwątpiłem. Chciałem wycofać się z zawodu. Uznałem, że będę zarabiał na życie w inny sposób, bo bycie muzykiem kosztuje mnie za dużo frustracji, których nie chcę w moim życiu. Nie chcę gromadzić negatywnych uczuć

- wspominał w rozmowie z "Twoim Imperium"

