Ostatnimi czasy w wizerunku Małgorzaty Rozenek-Majdan trochę się pozmieniało. Jest w formie życia, zaczęła nosić dłuższe włosy, a obserwatorzy coraz częściej pytają ją o ingerencję w wygląd. - Ja sobie wszystko poprawiłam, wszystko. I będę sobie poprawiała tyle, ile trzeba, bo bardzo mocno wierzę w rozwój, również ten wizualny - wyznała ostatnio sama zainteresowana w rozmowie z Shownews.pl. W najnowszej rolce na Instagramie widać wyraźnie, jak aktualnie prezentuje się "odmieniona" zdaniem fanów twarz prezenterki.

Małgorzata Rozenek-Majdan gotowa na wieczorną imprezę. Podzieliła widzów

Celebrytka w dalszym ciągu świętuje urodziny przyjaciela miliardera. Kim on jest? Więcej na jego temat znajdziecie tutaj. Przy okazji nowego wideo Rozenek pokazała przygotowania do kolejnego wieczoru pełnego wrażeń. Zaprezentowała się w makijażu w stylu glamour - widzimy mocno podkreślone oko czarną kreską, rzęsami i połyskującym cieniem, a także wyraźniej zaznaczone policzki i różowe usta, nieco inne niż w standardowym makijażu Rozenek. "Wygląda pani pięknie!" - napisała w sekcji komentarzy jedna z obserwatorek. Niektórzy jednak mieli pewne "ale" i wydali wyrok, co do rzekomym zmian w wyglądzie Rozenek. "Nowa twarz, usta i zęby? Coś mnie ominęło?", "Piękna, tylko niepodobna do siebie", "Naprawdę fajnie zrobiona twarz. Efekt młodzieńczy a nie sztuczny. Czy to stymulatory?" - czytamy pod postem. Pojawiły się głosy, że Rozenek-Majdan została "skrzywdzona" zabiegami medycyny estetycznej. Warto jednak podkreślić, że każdy ma prawo robić to, co jest w zgodzie z jego przekonaniami.

Małgorzata Rozenek-Majdan kocha zmiany również w wyglądzie. Wspomina o oszukiwaniu

Fani prezenterki często ją pytają, jakie zabiegi wykonywała na przestrzeni lat. Rozenek-Majdan zresztą opowiada w sieci o dbaniu o siebie i pokazuje się bez makijażu. W ostatniej rozmowie z Shownews.pl wspomniała o ingerencji w wygląd. - To jest taki trochę absurd, żeby chcieć zmiany, która nie przynosi zmiany. Ja kocham zmiany zauważalne, znaczy u mnie musi się coś wydarzyć. (...) Ja kocham się zmieniać i cieszę się zawsze, że to robię. Natomiast naprawdę rozumiem, że ktoś się może nie chcieć chwalić jakimiś zabiegami, które robił, albo nie chcieć o tym mówić. Ja to absolutnie rozumiem, tylko ukrywanie tego i udawanie, że nic się nie wydarzyło, jest oszukiwaniem ludzi wokół i to jest mega słabe - zaznaczyła. Najnowsze zdjęcia Rozenek-Majdan zobaczycie w galerii. Widać różnicę na przestrzeni ostatnich miesięcy?