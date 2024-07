5 lipca wieczorem Instagram pękał w szwach od relacji z głośnego eventu, na którym pojawił się tłum rodzimych celebrytów. Na imprezie obecni byli m.in. Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan, Anna i Robert Lewandowscy, Agnieszka Woźniak-Starak czy Magdalena Pieczonka. Jak się okazuje, nasze gwiazdy hucznie świętowały urodziny polskiego biznesmena Pawła Marchewki.

Polski biznesmen nie szczędził wydatków na imprezę urodzinową

Impreza, o której mowa, z pewnością zostanie okrzyknięta jednym z towarzyskich wydarzeń sezonu. Jak można było podejrzeć na InstaStories Małgorzaty Rozenek, gospodarz wynajął dla gości samolot z Polski. Co więcej, celebrytka zdradziła, że nie jest pewna, dokąd się udają. "Czekam na was, Paweł" - widniało na zagłówkach siedzeń w samolocie. Szybko okazało się, że goście z Polski wybierają się na francuskie Lazurowe Wybrzeże. Być może to zbieg okoliczności, ale właśnie w tym miejscu wakacje spędzali akurat Anna i Robert Lewandowscy, którzy także pojawili się na imprezie. Na instagramowych nagraniach widać, że Paweł Marchewka nie szczędził także na cateringu, dekoracjach ani na oprawie muzycznej. Biznesmen sprowadził do Francji wokalistkę Nicole Scherzinger. Co ciekawe, podczas jej występu na scenę wskoczył syn Małgorzaty Rozenek. Zdjęcia z wydarzenia możecie obejrzeć w galerii na górze strony.

Kim jest Paweł Marchewka?

Paweł Marchewka to urodzony w 1973 roku przedsiębiorca i projektant gier komputerowych. Jeszcze w liceum założył działającą do dziś firmę Techland, która początkowo zajmowała się tłumaczeniem gier i programów komputerowych na język polski. Obecnie zajmuje się wydawaniem, a także produkcją gier. Marchewka od lat pojawia się na listach najbogatszych Polaków. Jak donosi Plejada, jego majątek znacznie pomnożył się w czasie pandemii, gdy wzrosło zainteresowanie grami wideo. Na początku 2020 roku był szacowany na 3 mld złotych przez magazyn "Forbes", rok później kwota się podwoiła. W 2023 roku z kolei "Wprost" wycenił majątek przedsiębiorcy na 8,6 mld złotych, plasując go na piątym miejscu najbogatszych ludzie w Polsce.