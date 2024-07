Wygląda na to publikowanie obraźliwych wpisów w sieci staje się domeną Jacka Protasiewicza. W kwietniu tego roku zrobiło się o nim głośno za sprawą afery, którą rozpętał na platformie X. Po szokujących i obrzydliwych komentarzach decyzją Donalda Tuska Protasiewicz został odwołany ze stanowiska wojewody dolnośląskiego. Wszystko wskazuje na to, że polityk PSL nie przejął się tym faktem. Obrażanie obcych ludzi w internecie cały czas przychodzi mu z łatwością.

Internauci zwrócili uwagę Jackowi Protasiewiczowi. Odpowiedział serią obraźliwych komentarzy

Jacek Protasiewicz jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych. Poza platformą X często publikuje posty także na Facebooku. Polityk dodał nagranie ze swojego domu, na którym widać dwie agresywnie zachowujące się wobec siebie kotki. Protasiewicz dodał, że jedna z nich właśnie się okociła. Choć post został opublikowany w połowie maja, jedna z internautek teraz zdecydowała się zapytać polityka, dlaczego nie wysterylizował zwierząt. Stało się to zapalnikiem do mało przyjemnej dyskusji.

Protasiewicz odparł, że koty nie należą do niego, a do jego sąsiadów, a w dodatku nie rozumie, z jakiego powodu mieliby odbierać zwierzętom prawa do rozmnażania. Internautka zaczęła tłumaczyć politykowi, że schroniska są przepełnione, a pozwalanie na narodziny kolejnych kociąt jest niehumanitarne. W komentarzach odezwały się także inne osoby, które zaczęły punktować, że kocięta, zdane na siebie, często umierają w cierpieniu. Kolejne, dołączając badania, wskazywały, że dziko żyjące koty przyczyniają się do niszczenia populacji małych ssaków czy płazów. Jacek Protasiewicz początkowo odpowiadał jedynie brakiem zrozumienia, ale po pewnym czasie jego komentarze przyjęły zupełnie inny ton.

Gdybym miał myśleć tak jak ty, wolałbym chyba zakończyć żywot. Słyszałem, że idiotów nie sieją, ale nie sądziłem, że rozpleniają się jak chwasty

- napisał.

"Żal mi cię, idiotko", "Potrzebujesz specjalisty? Może jakiegoś weterynarza namówię, bo żaden znajomy lekarz nie podejmie się podejmie się opieki nad takim imbecylem jak ty", "Chwała Bogu, że znikasz z mojego Facebooka. Szkoda mi było czas na takiego pustaka jak ty" - to tylko niektóre z epitetów, którymi obrzucił internautów.

Internautka podsumowała Jacka Protasiewicza. Na to też miał "odpowiedź"

Jedna z internautek nie wytrzymała i zwróciła politykowi uwagę na niewybredne komentarze. Napisała, że trudno jej uwierzyć, że takie słowa padają z ust kogoś, kto w założeniu powinien być światły i wykształcony. "Na przyszłość, jak chce się robić karierę, warto zainwestować w marketing i kogoś od PR. (...) Na szczęście pan tego nie zrobił, bo przynajmniej każdy widzi prawdziwą twarz" - napisała. Na te słowa Jacek Protasiewicz także miał odpowiedź. "Może ty chcesz zrobić karierę, bo ja już zrobiłem. I powiem ci - z tak kretyńskimi komentarzami kariery nie zrobisz. Może zmień branżę? Taniec na rurze, co ty na to? Moim zdaniem na więcej cię nie stać" - odpisał. Screeny z profilu Jacka Protasiewicza znajdziecie w galerii na górze strony.