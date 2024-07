Sandra Kubicka o powodach radykalnej decyzji. "Wylewał się na mnie JAD"

Sandra Kubicka cieszy się coraz większą popularnością. Odkąd influencerka oznajmiła, że będzie mamą, stała się niezwykle aktywna w sieci. Pojawienie się na świecie Leonarda sprawiło, że liczba obserwujących na Instagramie celebrytki gwałtownie skoczyła. Od jakiegoś czasu nie można jednak skomentować postów Kubickiej. Gwiazda wyjawiła, jaki jest tego powód.

REKLAMA

Zobacz wideo Ostra reakcja Kubickiej na komentarze obserwatorów

Sandra Kubicka wyłączyła komentarze na profilu na Instagramie. Wyjawiła, dlaczego zdecydowała się na taki krok

Od długiego czasu życie Sandry Kubickiej kręci się wokół macierzyństwa. Miała jednak powody do zmartwień - jej syn urodził się jako wcześniak. Obecnie na jej profil w mediach społecznościowych możemy obserwować codzienność z niemowlakiem. Nie brakuje wielu opowieści o postępach Leonarda, a także tego, jak rodzice radzą sobie z opieką. Pojawiają się także posty, a wśród nich m.in. zdjęcie blizny po cesarskim cięciu. Wpisów nie można jednak już skomentować. Na zablokowanie tej możliwości Kubicka zdecydowała się już jakiś czas temu. W rozmowie z portalem Party.pl celebrytka wyjawiła, co pchnęło ją do takiej decyzji.

Tak mi się oberwało w internecie za to, że pokazałam [bliznę - przyp. red.]. Przez ten post wyłączyłam komentarze pod moimi postami, bo jad, który się na mnie wylewał, mnie troszeczkę przerósł. Ja myślałam, że robię dobrze, gdzie też faktycznie dostałam bardzo dużo pięknych wiadomości. (...), ale też taka sama, adekwatna liczba myślę była osób, które były zbulwersowane i obrażone tym postem

- wyjawiła gwiazda.

Co z podróżą poślubną Kubickiej i Barona? Decyzja została już podjęta!

Niedawno para pojawiła się na pokazie duetu Paprocki&Brzozowski, a ich zdjęcie z tego wydarzenia zobaczycie w naszej galerii na górze strony. W rozmowie z Plejadą celebrytka wyjawiła, że wraz z ukochanym nie wybierają się w podróż poślubną. - Wiesz, powiedzieliśmy sobie z Alkiem, że kupujemy dom, od którego nie będziemy chcieli uciekać. I taki właśnie dom właśnie tworzymy, żeby nie musieć uciekać - te wakacje będziemy mieć w domu. Będę się starała stworzyć taką domową atmosferę - stwierdziła.