Aggie Lal to influencerka znana także ze stacji TVN, w której prowadziła randkowy show "Prince Charming". Karierę w mediach zaczynała już wcześniej - była prezenterką w radiowej Czwórce, a jako nastolatka prowadziła "Rower Błażeja". Celebrytka w wieku 19 lat wyprowadziła się do Australii, a ślub zdecydowała się zorganizować we Włoszech, a dokładniej nad jeziorem Como. Aggie Lal zaszalała z ilością ślubnych kreacji.

Aggie Lal miała aż pięć sukien ślubnych. Nie wszystkim się to spodobało

Aggie Lal opublikowała na Instagramie nagranie, na którym razem z mężem pokazują wszystkie ślubne stroje i oznaczyła projektantów. Na przyjęciu przedślubnym miała gładką, białą suknię z trenem i eleganckimi rękawiczkami, przysięgę mówiła w kreacji z welonem w stylu księżniczki. Później przebrała się w koronkową sukienkę, a na pierwszy taniec postawiła na wygodny, krótki krój. Zabawę zakończyła w kolejnej kreacji z koronki. Wszystkie suknie zobaczycie w galerii na górze strony.

Aggie Lal zdobyła mnóstwo komplementów za swoje suknie, jednak znaleźli się i tacy, którzy stwierdzili, że to przesada. "No cóż, tak, wszystkie są wspaniałe, ale co powiecie na wykorzystanie pieniędzy dla dobra ogółu? Co jest nie tak z jedną lub dwiema sukienkami? Po co mieć pięć? To jest po prostu zbyt snobistyczne i zupełnie nieekonomiczne", "Och, więc jesteście bogaci", "Za dużo" - czytamy w komentarzach. Wiele osób stanęło w obronie influencerki, twierdząc, że to jej sprawa, co robi z pieniędzmi. A jakie jest wasze zdanie? Dajcie znać w naszej sondzie na dole artykułu.

Na ślubie Aggie Lal bawiły się gwiazdy. Maffashion i Natalia Siwiec

Aggie Lal poślubiła artystę pochodzącego z Wielkiej Brytanii, Jacoba Riglina, a wesele zorganizowali w stylu Złotej Ery Hollywood. Nie da się ukryć, że dekoracje i oprawa robiły duże wrażenie. Na uroczystości nie zabrakło osób znanych z show-biznesu. Na przyjęciu bawiła się m.in. Natalia Siwiec, Anna Skura, a także Maffashion z Michałem Danilczukiem. Więcej zdjęć z wesela Aggie Lal znajdziecie w galerii na górze strony.